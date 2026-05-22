Si su celular cayó al agua, este es el tipo de arroz que podría ayudar a absorber mejor el exceso de humedad

Una de las situaciones más angustiantes para cualquier persona es que su celular caiga al agua, ya que este accidente puede afectar seriamente el funcionamiento del dispositivo. Aunque en algunos casos el equipo parece seguir funcionando con normalidad después del incidente, los daños internos pueden aparecer horas o incluso días más tarde.

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El contacto con el agua puede provocar cortocircuitos en componentes esenciales como la placa base, la batería, la pantalla o los conectores de carga. Además, la humedad acumulada en el interior favorece la corrosión de las piezas electrónicas, lo que reduce la vida útil del dispositivo.

Uno de los problemas más comunes tras mojarse un celular es la falla en la pantalla táctil. El panel puede comenzar a responder lentamente, presentar manchas, líneas o perder sensibilidad en ciertas zonas. En los casos más graves, la pantalla deja de encender por completo.

La batería también puede sufrir daños importantes. El agua puede alterar su funcionamiento, provocar sobrecalentamiento o hacer que se descargue mucho más rápido de lo habitual. Incluso, una batería afectada puede hincharse y convertirse en un riesgo para la seguridad del usuario.

El agua acumulada dentro del celular puede seguir dañando componentes electrónicos delicados. Foto: Getty Images

Frente a este tipo de accidentes, existen varios remedios caseros que prometen salvar el dispositivo si se actúa rápidamente. Uno de los más populares es introducir el celular en arroz para absorber la humedad acumulada en el interior. Sin embargo, aunque esta práctica es ampliamente conocida, su efectividad es limitada.

De acuerdo con el portal Movil Zona, el arroz blanco de grano largo, como el basmati o el jazmín, es el más recomendado para intentar absorber la humedad de un celular mojado. El arroz para sushi también puede funcionar, mientras que el arroz instantáneo o precocido no resulta eficaz debido a su baja capacidad de absorción.

Para aplicar este método correctamente, primero se debe secar cuidadosamente el exterior del dispositivo, retirar accesorios como la tarjeta SIM, la memoria SD y la funda, además de apagar el celular inmediatamente. Después, el equipo debe colocarse en un recipiente hermético cubierto completamente con arroz y dejarse allí entre 24 y 48 horas. Antes de volver a encenderlo, es importante limpiar los puertos y retirar cualquier residuo de arroz.

Existe la creencia popular de que poner el celular en arroz ayuda a absorber la humedad y salvar el dispositivo. Foto: Getty Images

Aun así, expertos advierten que este remedio no garantiza la recuperación del dispositivo. El arroz puede ayudar a absorber parte de la humedad externa, pero no elimina completamente el agua acumulada en el interior del celular, donde puede seguir dañando componentes delicados como el chipset y otras piezas electrónicas.

Además, pequeños fragmentos o residuos pueden quedar atrapados dentro de los puertos o del equipo, generando nuevos problemas en su funcionamiento.

Por esta razón, ante un accidente con agua, lo más recomendable es sacar el celular rápidamente del líquido, apagarlo de inmediato y desconectarlo del cargador. Aunque el arroz puede servir como una medida temporal de emergencia, especialmente para intentar recuperar información importante, no asegura la reparación del dispositivo y su uso queda bajo responsabilidad de cada usuario.