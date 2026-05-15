¿Lo pueden despedir o sancionar por usar el celular en horario laboral? Así podrían afectar a los empleados

En Colombia, el uso del celular durante la jornada laboral se ha convertido en un tema de discusión dentro de muchas empresas, especialmente en aquellas donde la concentración y la productividad son fundamentales.

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La normativa colombiana permite que las empresas regulen estas conductas a través de reglamentos internos, siempre y cuando las medidas adoptadas sean razonables y respeten el debido proceso. Esto significa que las sanciones deben aplicarse de manera proporcional y justificadas según cada situación particular.

Frente al creciente uso de pantallas y redes sociales en el entorno laboral, la Corte Constitucional señaló que revisar el celular ocasionalmente no constituye una causa automática de despido. Sin embargo, también dejó claro que las empresas tienen la facultad de intervenir cuando el uso repetitivo del teléfono afecta de forma constante el rendimiento y las responsabilidades del trabajador.

Foto de un joven empresario usando su computadora portátil y teléfono en el trabajo Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que, un trabajador no puede ser despedido de manera inmediata únicamente por usar el celular durante la jornada laboral. Antes de tomar una decisión de este tipo, las empresas deben realizar llamados de atención y aplicar medidas disciplinarias graduales, garantizando siempre el derecho a la defensa y al debido proceso.

El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 62, contempla la posibilidad de terminar un contrato por justa causa cuando existen incumplimientos graves por parte del empleado. Sin embargo, la Corte reiteró que cada caso debe evaluarse de manera particular, teniendo en cuenta las circunstancias y las pruebas relacionadas con la conducta del trabajador.

Cubículo con caja de pertenencias personales Foto: Getty Images

Aunque muchas personas creen que existe una prohibición general sobre el uso del celular en el trabajo, en Colombia no hay una norma específica que lo impida. Lo que sí establece la legislación laboral es que los empleados deben cumplir adecuadamente sus funciones y seguir las instrucciones dadas por el empleador.

Bajo ese mismo marco legal, las compañías tienen la posibilidad de crear reglamentos internos para fijar límites o condiciones sobre el uso de dispositivos móviles dentro del entorno laboral. Estas medidas suelen implementarse especialmente en áreas donde la distracción puede afectar la productividad o la seguridad.

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Por esa razón, la legalidad del uso del celular en el trabajo depende en gran parte de las políticas de cada empresa y del impacto que tenga esta práctica en el rendimiento del trabajador. Si el dispositivo interfiere constantemente con sus responsabilidades, el empleador puede tomar acciones disciplinarias de manera justificada.