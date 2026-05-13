Trabajo en Bogotá: así puede aplicar a las más de 500 nuevas ofertas laborales en Fontibón y Usme

Bogotá volverá a convertirse en escenario de nuevas jornadas masivas de empleo durante mayo de 2026, en medio de los esfuerzos de la Alcaldía y distintas entidades distritales por ampliar las oportunidades laborales en la capital. Esta vez, más de 500 vacantes fueron habilitadas para ciudadanos con distintos niveles de formación, experiencia y perfiles profesionales.

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Las convocatorias hacen parte de las estrategias de empleo impulsadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, entidades que durante las últimas semanas han intensificado las ferias laborales presenciales y virtuales en diferentes localidades de Bogotá.

La nueva jornada principal se realizará en la localidad de Fontibón. Según informó RCN Radio, la denominada Gran Mega Feria de Empleo tendrá lugar el próximo 15 de mayo de 2026 en el Parque Fundacional de Fontibón, donde cientos de ciudadanos podrán acercarse directamente con su hoja de vida para participar en procesos de selección y entrevistas laborales.

Hay una gran variedad de oportunidades laborales. Foto: Agencia 123rf

La atención al público se desarrollará entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en jornada continua. Las autoridades locales indicaron que habrá más de 500 vacantes disponibles dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia, incluyendo perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales.

La administración distrital explicó que las ofertas laborales estarán enfocadas en distintos sectores económicos, aunque no todas las empresas participantes han sido reveladas oficialmente. El objetivo principal de estas jornadas es facilitar la conexión entre empresas que requieren personal y ciudadanos que actualmente buscan empleo formal en Bogotá.

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Además de la feria de Fontibón, la capital también anunció una convocatoria especial enfocada en el sector salud. La estrategia Talento Capital y la Agencia Distrital de Empleo habilitaron 120 vacantes para trabajar en el nuevo Hospital de Usme, uno de los proyectos hospitalarios más importantes que actualmente desarrolla la ciudad.

Entre los cargos disponibles aparecen enfermeros asistenciales, profesionales en nutrición, auxiliares de farmacia, auxiliares de laboratorio, tecnólogos en radiología, químicos farmacéuticos, regentes de farmacia y médicos generales. Según las entidades organizadoras, algunos salarios superan los siete millones de pesos mensuales, dependiendo del cargo y la experiencia requerida.

La jornada de contratación para el Hospital de Usme se realizará también el 15 de mayo entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde en las instalaciones del centro hospitalario, ubicado en la calle 110 Sur #0-4.

Bogotá y su área metropolitana concentran la mayor oferta laboral. Foto: Adecco

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, parte de las vacantes actuales están orientadas a reducir barreras de acceso al empleo formal para poblaciones históricamente afectadas por mayores índices de desempleo. De las convocatorias recientes, cientos de cargos fueron destinados específicamente a mujeres, jóvenes entre 18 y 28 años y personas con discapacidad. Las autoridades recomendaron a los interesados asistir con documento de identidad, hoja de vida actualizada y soportes académicos o laborales que faciliten los procesos de selección. También insistieron en consultar únicamente canales oficiales para evitar posibles fraudes relacionados con falsas ofertas de empleo.