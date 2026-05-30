Desarrollo, bienestar y crecimiento profesional: factores que fortalecen la marca empleadora

En un entorno laboral donde las expectativas de los trabajadores han cambiado y las organizaciones enfrentan retos relacionados con la atracción y permanencia del talento, la marca empleadora se ha convertido en un elemento clave para fortalecer la cultura organizacional y construir entornos laborales sostenibles.

SEMANA conversó con Mónica Morales, directora nacional de Selección de Grupo Vardí, para conocer cómo la organización estructura su propuesta de valor para los colaboradores y cuáles son las prácticas que hoy influyen en la experiencia laboral.

Cultura organizacional y propuesta de valor

Desde la perspectiva de la compañía, la cultura organizacional se construye alrededor de las personas, el trabajo colaborativo y el desarrollo profesional. La organización señala que busca promover entornos donde cada colaborador pueda aportar desde sus capacidades y participar en procesos de crecimiento interno.

La compañía también destaca que una de las prioridades de su estrategia de talento es ofrecer estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo dentro de distintas áreas del negocio. En ese sentido, la movilidad interna y las rutas de formación hacen parte de las herramientas utilizadas para fortalecer la permanencia y el crecimiento profesional de los equipos.

Bienestar y equilibrio entre vida personal y laboral

En medio de las nuevas dinámicas del mercado laboral, el bienestar integral ha adquirido un papel cada vez más relevante dentro de las estrategias de gestión humana. Frente a este panorama, Grupo Vardí señala que ha desarrollado programas orientados al bienestar físico, emocional y profesional de los colaboradores y sus familias.

“Creemos que el crecimiento profesional debe ir de la mano con el bienestar personal, porque las personas son clave para la sostenibilidad del negocio”, señala la directiva.

Nuevas generaciones y desarrollo profesional

Otro de los retos que enfrentan actualmente las organizaciones está relacionado con la atracción de nuevas generaciones de profesionales. Frente a este escenario, la organización indica que promueve entornos intergeneracionales y colaborativos, donde convergen distintas perspectivas y experiencias, como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la adaptación a las nuevas dinámicas del trabajo.

Vacantes disponibles

Algunas de las vacantes activas en Grupo Vardí para quienes deseen explorar nuevas oportunidades laborales pueden encontrar acá algunas oportunidades.

Las postulaciones se realizan de manera gratuita y de manera cien por ciento virtual a través de la sección Semana Empleos.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Cortesía Grupo Vardí

Técnico mecánico

Lugar: Cali - Bogotá, D.C. - Medellín - Bucaramanga - Cartagena - Barranquilla – Villavicencio

Salario: A convenir

Se busca técnico mecánico automotor comprometido y orientado a la excelencia, capaz de realizar diagnósticos certeros y reparaciones de alta calidad.

Responsabilidades:

Realizar diagnósticos eléctricos y mecánicos con precisión.

Ejecutar reparaciones y realizar mantenimientos preventivos y correctivos, incluyendo intervenciones en tecnologías de nuevas energías y/o en sistemas mecánicos diésel y gasolina.

Garantizar la seguridad, confiabilidad y óptimo desempeño de los vehículos.

Mantener altos estándares de calidad en cada intervención.

Trabajar colaborativamente con el equipo para optimizar procesos técnicos y operativos.

Requerimientos:

Formación técnica en mecatrónica y/o similares.

Experiencia mínima de un año en talleres, concesionarios o servicios técnicos.

Alto sentido de responsabilidad y proactividad.

Orientación al detalle, orden y calidad del trabajo.

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Asesor comercial vehículos

Lugar: Bogotá, D.C. - Medellín - Cali - Bucaramanga - Barranquilla - Cartagena

Salario: $ 2.500.000

En Grupo Vardí buscan asesor comercial de vehículos dinámico, orientado a resultados y con alta capacidad para brindar experiencias excepcionales a los clientes.

Responsabilidades:

Atender, asesorar y acompañar a los clientes durante el proceso de compra de vehículos.

Identificar necesidades, presentar opciones y generar propuestas comerciales atractivas.

Realizar seguimiento constante a prospectos y oportunidades de negocio.

Alcanzar y superar metas comerciales mensuales.

Garantizar una experiencia de servicio memorable y alineada con los estándares de la compañía.

Participar en actividades comerciales, vitrinas, ferias y exhibiciones.

Requerimientos:

Experiencia demostrable en ventas en sectores como financiero, crediticio, motocicletas, repuestos o áreas afines.

Licencia de conducción vigente para automóvil.

Excelentes habilidades de comunicación, negociación y servicio al cliente.

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