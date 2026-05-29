Trabajos que pagan hasta $30 millones en Colombia: revise las ofertas

Las vacantes con salarios de hasta $30 millones de pesos mensuales suelen figurar entre las más atractivas del mercado laboral colombiano debido a las oportunidades de crecimiento económico y profesional que representan. Además de ofrecer una remuneración destacada, este tipo de procesos suelen estar asociados a mayores niveles de responsabilidad, toma de decisiones y capacidad para liderar proyectos o asumir retos estratégicos dentro de las organizaciones.

Vacantes en Bogotá con salarios entre $8 y $10 millones: aplique aquí

Para muchos profesionales, acceder a este tipo de oportunidades representa la posibilidad de fortalecer su trayectoria, ampliar su impacto dentro de las empresas y alcanzar metas financieras de largo plazo. Actualmente, diversas compañías en Colombia tienen abiertas vacantes con rangos salariales que pueden llegar hasta los $30 millones.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Gerente financiero – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: $ 20.000.000

El rol tiene como finalidad asegurar la liquidez de la empresa mediante el diseño e implementación de políticas de crédito y cobranza, la clasificación y análisis de la cartera por edades de mora, la supervisión del recaudo y la generación de reportes para la dirección financiera.

Responsabilidades:

Gestionar de manera integral las cuentas por cobrar asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.

Implementar y supervisar las políticas de crédito y cobranza de la organización.

Liderar el proceso de recaudo de cartera optimizando los flujos de caja.

Analizar la cartera por edades de mora identificando tendencias y riesgos potenciales.

Supervisar y ejecutar las acciones necesarias para la recuperación de cartera vencida.

Elaborar y presentar reportes periódicos a la Dirección Financiera sobre el estado de la cartera y proyecciones de flujo de efectivo.

Coordinar el equipo de analistas de crédito y gestores de cobranza definiendo objetivos y evaluando desempeño.

Evaluar el riesgo crediticio de nuevos clientes y realizar análisis de solvencia.

Negociar acuerdos de pago con clientes en mora.

Dar seguimiento a indicadores clave como DSO y el índice de mora.

Colaborar con las áreas comercial y jurídica en la definición de estrategias de crédito y cobranza.

Gestionar el cobro jurídico de cartera cuando sea necesario.

Utilizar herramientas como Excel avanzado ERP financiero y CRM de cobranza para la gestión diaria.

Participar en la definición de modelos de riesgo crediticio.

Generar reportes de análisis de datos con Power BI u otras herramientas.

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Gerente de compras – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 22.761.800

Se busca un(a) gerente de compras que asuma el liderazgo de una transformación profunda del modelo de supply chain, evolucionando desde un enfoque operativo hacia un esquema estratégico, analítico y digital.

Responsabilidades:

Generar ahorros reales y sostenibles sobre el gasto total.

Optimizar el flujo End-to-End de abastecimiento.

de abastecimiento. Reducir tiempos de ciclo y mejorar niveles de servicio al cliente interno.

Mitigar riesgos asociados a volatilidad de precios y suministro.

Fortalecer la formalización y gestión estratégica de categorías clave.

Perfil Requerido

Requerimientos:

Formación profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Especialización en Supply Chain, Negociación, Gerencia Estratégica o Financiera.

Mínimo 8 años de experiencia profesional, con al menos 5 liderando áreas de Compras o Abastecimiento en organizaciones de alta complejidad.

Experiencia sólida en gestión de presupuestos de alto volumen y negociaciones estratégicas.

Capacidad comprobada para liderar equipos y procesos de transformación.

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Reclutador junior trilingüe inglés y mandarín remoto

Empresa: Talento Selecto Group

Salario: $ 25.000.000 a $ 28.400.000

La misión del cargo es apoyar el proceso integral de reclutamiento, contribuyendo a la atracción y selección de talento a nivel internacional, garantizando una experiencia positiva para los candidatos y aportando al cumplimiento de los objetivos de adquisición de talento de la organización.

Responsabilidades:

Gestionar procesos completos de reclutamiento: búsqueda, filtrado, entrevistas y seguimiento a candidatos.

Ejecutar estrategias de sourcing para atraer talento a nivel global, especialmente en Estados Unidos.

Utilizar herramientas de reclutamiento como ATS, búsqueda booleana y plataformas especializadas.

Analizar tendencias del mercado laboral y apoyar en reportes estratégicos de talento.

Realizar entrevistas y levantamiento de información del mercado para insights organizacionales.

Apoyar iniciativas de marca empleadora, eventos y programas de referidos.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos de selección.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en reclutamiento o atracción de talento.

Manejo de herramientas de sourcing.

Inglés y mandarín avanzados.

Habilidades analíticas, organización y atención al detalle.

Capacidad de comunicación efectiva y trabajo en entornos globales.

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Director (a) de mercadeo

Empresa: Studio F

Salario: $ 30.000.000 a $ 40.000.000

En este rol, será la fuerza impulsora detrás de las campañas de marketing, con la oportunidad de liderar estrategias que impacten directamente en el crecimiento y posicionamiento de la marca.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de marketing innovadoras.

Liderar el equipo de marketing en la planificación de campañas efectivas.

Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de crecimiento.

Colaborar con otros departamentos para alinear los objetivos de marketing con los objetivos empresariales.

Gestionar el presupuesto de marketing de manera eficiente para maximizar el retorno de la inversión.

Requerimientos:

Experiencia demostrable como director de marketing, director de mercadeo o Chief Marketing Officer (CMO).

Título universitario en marketing, administración de empresas o campo relacionado.

Habilidades comprobadas en el liderazgo de equipos de alto rendimiento.

Excelentes capacidades de comunicación y presentación.

Conocimiento profundo de las tendencias y herramientas de marketing digital.

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