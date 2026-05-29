EMPLEO

Trabajos que pagan hasta $30 millones en Colombia: revise las ofertas

Gran convocatoria laboral abierta.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

29 de mayo de 2026 a las 3:22 p. m.
Postulaciones abiertas sin costo.
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images

Las vacantes con salarios de hasta $30 millones de pesos mensuales suelen figurar entre las más atractivas del mercado laboral colombiano debido a las oportunidades de crecimiento económico y profesional que representan. Además de ofrecer una remuneración destacada, este tipo de procesos suelen estar asociados a mayores niveles de responsabilidad, toma de decisiones y capacidad para liderar proyectos o asumir retos estratégicos dentro de las organizaciones.

Vacantes en Bogotá con salarios entre $8 y $10 millones: aplique aquí

Para muchos profesionales, acceder a este tipo de oportunidades representa la posibilidad de fortalecer su trayectoria, ampliar su impacto dentro de las empresas y alcanzar metas financieras de largo plazo. Actualmente, diversas compañías en Colombia tienen abiertas vacantes con rangos salariales que pueden llegar hasta los $30 millones.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
  3. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Creativo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Gerente financiero – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: $ 20.000.000

El rol tiene como finalidad asegurar la liquidez de la empresa mediante el diseño e implementación de políticas de crédito y cobranza, la clasificación y análisis de la cartera por edades de mora, la supervisión del recaudo y la generación de reportes para la dirección financiera.

Responsabilidades:

  • Gestionar de manera integral las cuentas por cobrar asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.
  • Implementar y supervisar las políticas de crédito y cobranza de la organización.
  • Liderar el proceso de recaudo de cartera optimizando los flujos de caja.
  • Analizar la cartera por edades de mora identificando tendencias y riesgos potenciales.
  • Supervisar y ejecutar las acciones necesarias para la recuperación de cartera vencida.
  • Elaborar y presentar reportes periódicos a la Dirección Financiera sobre el estado de la cartera y proyecciones de flujo de efectivo.
  • Coordinar el equipo de analistas de crédito y gestores de cobranza definiendo objetivos y evaluando desempeño.
  • Evaluar el riesgo crediticio de nuevos clientes y realizar análisis de solvencia.
  • Negociar acuerdos de pago con clientes en mora.
  • Dar seguimiento a indicadores clave como DSO y el índice de mora.
  • Colaborar con las áreas comercial y jurídica en la definición de estrategias de crédito y cobranza.
  • Gestionar el cobro jurídico de cartera cuando sea necesario.
  • Utilizar herramientas como Excel avanzado ERP financiero y CRM de cobranza para la gestión diaria.
  • Participar en la definición de modelos de riesgo crediticio.
  • Generar reportes de análisis de datos con Power BI u otras herramientas.

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Gerente de compras – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 22.761.800

Se busca un(a) gerente de compras que asuma el liderazgo de una transformación profunda del modelo de supply chain, evolucionando desde un enfoque operativo hacia un esquema estratégico, analítico y digital.

Responsabilidades:

  • Generar ahorros reales y sostenibles sobre el gasto total.
  • Optimizar el flujo End-to-End de abastecimiento.
  • Reducir tiempos de ciclo y mejorar niveles de servicio al cliente interno.
  • Mitigar riesgos asociados a volatilidad de precios y suministro.
  • Fortalecer la formalización y gestión estratégica de categorías clave.
  • Perfil Requerido

Requerimientos:

  • Formación profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.
  • Especialización en Supply Chain, Negociación, Gerencia Estratégica o Financiera.
  • Mínimo 8 años de experiencia profesional, con al menos 5 liderando áreas de Compras o Abastecimiento en organizaciones de alta complejidad.
  • Experiencia sólida en gestión de presupuestos de alto volumen y negociaciones estratégicas.
  • Capacidad comprobada para liderar equipos y procesos de transformación.

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Reclutador junior trilingüe inglés y mandarín remoto

Empresa: Talento Selecto Group

Salario: $ 25.000.000 a $ 28.400.000

La misión del cargo es apoyar el proceso integral de reclutamiento, contribuyendo a la atracción y selección de talento a nivel internacional, garantizando una experiencia positiva para los candidatos y aportando al cumplimiento de los objetivos de adquisición de talento de la organización.

Responsabilidades:

  • Gestionar procesos completos de reclutamiento: búsqueda, filtrado, entrevistas y seguimiento a candidatos.
  • Ejecutar estrategias de sourcing para atraer talento a nivel global, especialmente en Estados Unidos.
  • Utilizar herramientas de reclutamiento como ATS, búsqueda booleana y plataformas especializadas.
  • Analizar tendencias del mercado laboral y apoyar en reportes estratégicos de talento.
  • Realizar entrevistas y levantamiento de información del mercado para insights organizacionales.
  • Apoyar iniciativas de marca empleadora, eventos y programas de referidos.
  • Identificar oportunidades de mejora en los procesos de selección.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en reclutamiento o atracción de talento.
  • Manejo de herramientas de sourcing.
  • Inglés y mandarín avanzados.
  • Habilidades analíticas, organización y atención al detalle.
  • Capacidad de comunicación efectiva y trabajo en entornos globales.

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Director (a) de mercadeo

Empresa: Studio F

Salario: $ 30.000.000 a $ 40.000.000

En este rol, será la fuerza impulsora detrás de las campañas de marketing, con la oportunidad de liderar estrategias que impacten directamente en el crecimiento y posicionamiento de la marca.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar estrategias de marketing innovadoras.
  • Liderar el equipo de marketing en la planificación de campañas efectivas.
  • Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de crecimiento.
  • Colaborar con otros departamentos para alinear los objetivos de marketing con los objetivos empresariales.
  • Gestionar el presupuesto de marketing de manera eficiente para maximizar el retorno de la inversión.

Requerimientos:

  • Experiencia demostrable como director de marketing, director de mercadeo o Chief Marketing Officer (CMO).
  • Título universitario en marketing, administración de empresas o campo relacionado.
  • Habilidades comprobadas en el liderazgo de equipos de alto rendimiento.
  • Excelentes capacidades de comunicación y presentación.
  • Conocimiento profundo de las tendencias y herramientas de marketing digital.

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