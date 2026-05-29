Trabajos que pagan hasta $30 millones en Colombia: revise las ofertas

Las vacantes con salarios de hasta $30 millones de pesos mensuales suelen figurar entre las más atractivas del mercado laboral colombiano debido a las oportunidades de crecimiento económico y profesional que representan. Además de ofrecer una remuneración destacada, este tipo de procesos suelen estar asociados a mayores niveles de responsabilidad, toma de decisiones y capacidad para liderar proyectos o asumir retos estratégicos dentro de las organizaciones.
Para muchos profesionales, acceder a este tipo de oportunidades representa la posibilidad de fortalecer su trayectoria, ampliar su impacto dentro de las empresas y alcanzar metas financieras de largo plazo. Actualmente, diversas compañías en Colombia tienen abiertas vacantes con rangos salariales que pueden llegar hasta los $30 millones.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Gerente financiero – Medellín
Empresa: Magneto Global
Salario: $ 20.000.000
El rol tiene como finalidad asegurar la liquidez de la empresa mediante el diseño e implementación de políticas de crédito y cobranza, la clasificación y análisis de la cartera por edades de mora, la supervisión del recaudo y la generación de reportes para la dirección financiera.
Responsabilidades:
- Gestionar de manera integral las cuentas por cobrar asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.
- Implementar y supervisar las políticas de crédito y cobranza de la organización.
- Liderar el proceso de recaudo de cartera optimizando los flujos de caja.
- Analizar la cartera por edades de mora identificando tendencias y riesgos potenciales.
- Supervisar y ejecutar las acciones necesarias para la recuperación de cartera vencida.
- Elaborar y presentar reportes periódicos a la Dirección Financiera sobre el estado de la cartera y proyecciones de flujo de efectivo.
- Coordinar el equipo de analistas de crédito y gestores de cobranza definiendo objetivos y evaluando desempeño.
- Evaluar el riesgo crediticio de nuevos clientes y realizar análisis de solvencia.
- Negociar acuerdos de pago con clientes en mora.
- Dar seguimiento a indicadores clave como DSO y el índice de mora.
- Colaborar con las áreas comercial y jurídica en la definición de estrategias de crédito y cobranza.
- Gestionar el cobro jurídico de cartera cuando sea necesario.
- Utilizar herramientas como Excel avanzado ERP financiero y CRM de cobranza para la gestión diaria.
- Participar en la definición de modelos de riesgo crediticio.
- Generar reportes de análisis de datos con Power BI u otras herramientas.
Gerente de compras – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 22.761.800
Se busca un(a) gerente de compras que asuma el liderazgo de una transformación profunda del modelo de supply chain, evolucionando desde un enfoque operativo hacia un esquema estratégico, analítico y digital.
Responsabilidades:
- Generar ahorros reales y sostenibles sobre el gasto total.
- Optimizar el flujo End-to-End de abastecimiento.
- Reducir tiempos de ciclo y mejorar niveles de servicio al cliente interno.
- Mitigar riesgos asociados a volatilidad de precios y suministro.
- Fortalecer la formalización y gestión estratégica de categorías clave.
- Perfil Requerido
Requerimientos:
- Formación profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Especialización en Supply Chain, Negociación, Gerencia Estratégica o Financiera.
- Mínimo 8 años de experiencia profesional, con al menos 5 liderando áreas de Compras o Abastecimiento en organizaciones de alta complejidad.
- Experiencia sólida en gestión de presupuestos de alto volumen y negociaciones estratégicas.
- Capacidad comprobada para liderar equipos y procesos de transformación.
Reclutador junior trilingüe inglés y mandarín remoto
Empresa: Talento Selecto Group
Salario: $ 25.000.000 a $ 28.400.000
La misión del cargo es apoyar el proceso integral de reclutamiento, contribuyendo a la atracción y selección de talento a nivel internacional, garantizando una experiencia positiva para los candidatos y aportando al cumplimiento de los objetivos de adquisición de talento de la organización.
Responsabilidades:
- Gestionar procesos completos de reclutamiento: búsqueda, filtrado, entrevistas y seguimiento a candidatos.
- Ejecutar estrategias de sourcing para atraer talento a nivel global, especialmente en Estados Unidos.
- Utilizar herramientas de reclutamiento como ATS, búsqueda booleana y plataformas especializadas.
- Analizar tendencias del mercado laboral y apoyar en reportes estratégicos de talento.
- Realizar entrevistas y levantamiento de información del mercado para insights organizacionales.
- Apoyar iniciativas de marca empleadora, eventos y programas de referidos.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de selección.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en reclutamiento o atracción de talento.
- Manejo de herramientas de sourcing.
- Inglés y mandarín avanzados.
- Habilidades analíticas, organización y atención al detalle.
- Capacidad de comunicación efectiva y trabajo en entornos globales.
Director (a) de mercadeo
Empresa: Studio F
Salario: $ 30.000.000 a $ 40.000.000
En este rol, será la fuerza impulsora detrás de las campañas de marketing, con la oportunidad de liderar estrategias que impacten directamente en el crecimiento y posicionamiento de la marca.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de marketing innovadoras.
- Liderar el equipo de marketing en la planificación de campañas efectivas.
- Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de crecimiento.
- Colaborar con otros departamentos para alinear los objetivos de marketing con los objetivos empresariales.
- Gestionar el presupuesto de marketing de manera eficiente para maximizar el retorno de la inversión.
Requerimientos:
- Experiencia demostrable como director de marketing, director de mercadeo o Chief Marketing Officer (CMO).
- Título universitario en marketing, administración de empresas o campo relacionado.
- Habilidades comprobadas en el liderazgo de equipos de alto rendimiento.
- Excelentes capacidades de comunicación y presentación.
- Conocimiento profundo de las tendencias y herramientas de marketing digital.
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