Envigado es campeón del Torneo de la B, pero no asciende a la Liga Betplay: Vapuleó al Real Cartagena en la final

Envigado FC, considerado el tercer equipo en el fútbol antioqueño, pudo vapulear al Real Cartagena en la final del Torneo Betplay y le pasó por encima con un marcador global de 4-3. El club naranja fue superior y ya avisaba desde el partido de ida que va en serio por el ascenso.

En la vuelta, le fue suficiente con un 1-1 en el Polideportivo Sur de Envigado y así le mostró contundencia al Real Cartagena que era el favorito a la victoria con jugadores como Fredy Montero y Jarlan Barrera. Se creía que el club heroico podría ser algo más, pero la Cantera de Héroes no dejó dudas de su superioridad.

Pese a ser campeón en el Torneo Betplay, aún no asciende a la Liga Betplay, pero sí aumentan sus opciones de ascenso a final del año 2026. Si vuelve a ganar en el segundo semestre, irá a la primera división de forma directa, de lo contrario, jugará una final contra el vencedor. Si vuelve a ser finalista, incluso podría tener posibilidades de un repechaje teniendo en cuenta su posición en la reclasificación.

El conjunto antioqueño tomó ventaja en el compromiso de ida disputado en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, donde logró una victoria por 3-2 gracias a una destacada actuación de Miguel Marulanda, autor de los tres goles del equipo naranja y una de las figuras del FPC con mucho potencial para ir al exterior y vestir la camiseta de la Selección Colombia en sus categorías menores.

Jugadores de Envigado celebran el gol contra Real Cartagena. Foto: David Jaramillo

Por el cuadro heroico, Fredy Montero anotó un doblete para mantener viva la serie, pero el Cartagena se desplomó en el Polideportivo Sur. El mismo Montero pudo consagrarse como el goleador del primer semestre y además se consolida como el capitán del club cartagenero.

Fredy Montero goleador del Torneo Betplay

El Torneo BetPlay ha podido vestir a varios protagonistas y uno de ellos es el delantero de Real Cartagena, Fredy Montero, quien se consolidó como el máximo goleador del campeonato durante el primer semestre del 2026.

En el partido de vuelta de la Final del Torneo BetPlay DIMAYOR I-2026 frente a Envigado FC, el delantero volvió a ser protagonista al marcar dos tantos más, ampliando así su registro goleador

El atacante auriverde sumó 16 goles en 20 partidos disputados, cifra que lo convierte en el principal referente ofensivo del certamen y en una de las piezas fundamentales en la destacada campaña del conjunto cartagenero.

“Desde la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR felicitamos al delantero de Real Cartagena por este importante logro deportivo y por su destacado rendimiento durante la competencia", dijo la Dimayor en la nota oficial.