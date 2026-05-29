Gesto de Novak Djokovic a cámara que le reprochan tras ser eliminado del Roland Garros: sorpresa total

Nuevo terremoto en Roland Garros: el joven brasileño João Fonseca, de 19 años, protagonizó una auténtica hazaña, al levantar dos sets en contra para derrotar al legendario Novak Djokovic este viernes en un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas.

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam con el que romper la igualdad a 24 que mantiene con la australiana Margaret Court.

Frustración de Novak Djokovic en medio de la tercera ronda de Roland Garros 2026 Foto: Getty Images

“No lo sé”, llegó a responder después Djokovic sobre si sentía que había jugado su último partido en Roland Garros.

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo el jueves en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del torneo francés por una lesión.

Explosión de moda en Roland Garros 2026: Naomi Osaka convierte la cancha en una pasarela de alta costura

Fonseca, número 30 del mundo, consigue batir por primera vez a un Top 5 mundial y, además, a un Djokovic por el que siente una enorme admiración.

Su rival el domingo en octavos de final será el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud (16º) y el estadounidense Tommy Paul (21º).

Doloroso final de Djokovic

Nole dominó las dos primeras mangas y sus primeras muestras de vulnerabilidad se empezaron a notar en el inicio del tercer set, donde el serbio cedió ya con su saque de entrada, nadando contracorriente toda la manga, que no pudo apuntarse.

Camila Osorio se derrumbó en plena cancha tras pasar a tercera ronda del Roland Garros: histórico

El cuarto set estuvo más igualado y el brasileño se despegó casi al final para encadenar dos juegos seguidos y terminar ganando 7-5, abriendo la puerta al quinto y definitivo para alegría de un público entregado al espectáculo.

Allí las fuerzas estuvieron igualmente equilibradas y Djokovic llegó a ponerse 5-4, a un juego de lograr la victoria, pero Fonseca ganó con su saque para el 5-5, hizo break a continuación y selló su victoria con su servicio, con un 7-5 apoteósico en la pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros.

Arremetió contra una cámara

En medio de la frustración que tenía minutos después de haber perdido, Nole arremetió contra una cámara que le hacía una toma cercana tras el juego.

Al ver que quien manipulaba el objeto se fue encima suyo para capturar su reacción, este no se sintió a gusto y le dijo: “¿Puedes acercarte más a mi cara? Por el amor de Dios, haz un poco de espacio”.

“Un poco más y estás aquí eh”



El enfado de Djokovic con la cámara.#RolandGarros pic.twitter.com/mw78cXhr67 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

Tras filtrar la rabia personal por la caída en tercera ronda, el serbio dio el crédito al ganador de su triunfo: “Por supuesto que lo felicité y le dije que merecía ganar, que jugó un partido increíble y que debía estar orgulloso de sí mismo”.

“Le deseé mucha suerte para el resto del torneo. El nivel de tenis que ha demostrado ha generado mucha expectación a su alrededor. Hoy todos vimos por qué. Su nivel fue asombroso”, completó diciendo.

*Con información de la AFP.