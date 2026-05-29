Sorteo de la Copa Libertadores: definido el rival de Tolima y todas las llaves de octavos de final

Deportes Tolima tendrá rival ecuatoriano en la próxima ronda de la Copa Libertadores 2026. El conjunto pijao se clasificó por tercera vez en su historia a los octavos de final del certamen continental, siendo el único club colombiano que logró sobrevivir.

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El sorteo determinó que Tolima enfrentará a Independiente del Valle, líder del grupo H que compartía con Rosario Central, Universidad Central y Libertad.

Lucas González y sus dirigidos lograron esquivar a los equipos argentinos y brasileños, aunque tendrán un contrincante que lleva varios años siendo protagonista a nivel internacional.

La serie comenzará después del Mundial en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y terminará en territorio ecuatoriano como premio a la buena presentación de Independiente del Valle en la fase de grupos.

Así quedaron las llaves de Copa Libertadores

Flamengo, vigente campeón, enfrentará al Cruzeiro en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, mientras que el Corinthians tendrá un duro escollo en el Rosario Central de Ángel Di María, según el sorteo realizado el viernes en Luque (Paraguay).

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El gigante carioca, cuatro veces campeón del torneo y que ganó invicto el Grupo A con cinco victorias y un empate, no la tendrá fácil ante un Cruzeiro que fue segundo en un Grupo D en el que fue eliminado Boca Juniors.

El ganador de esta serie (Flamengo vs. Cruzeiro), la única entre dos equipos de un mismo país en octavos de final, se enfrentará en cuartos con el vencedor del cruce entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, que será local en la revancha tras haber ganado el Grupo H.

El otro candidato al título, el Palmeiras de Abel Ferreira, finalista el año pasado, se volverá a ver las caras en octavos con Cerro Porteño de Paraguay.

En las otras llaves de octavos, se enfrentarán el Fluminense y el debutante Independiente Rivadavia de Mendoza, de sensacional campaña y el único equipo argentino que logró terminar en el primer lugar de su grupo.

Por otro lado, el copero Estudiantes de La Plata se cruza con la Universidad Católica de Chile, que dio el golpe el jueves al salir victorioso de La Bombonera.

Las llaves de octavos de final se disputarán en agosto y la final se jugará el sábado 28 de noviembre en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

Octavos de final - Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata (ARG) - Universidad Católica (CHI)

Mirassol (BRA) - Liga de Quito (ECU)

Fluminense (BRA) - Independiente Rivadavia (ARG)

Deportes Tolima (COL) - Independiente del Valle (ECU)

Cruzeiro (BRA) - Flamengo (BRA)

Platense (ARG) - Coquimbo Unido (CHI)

Palmeiras (BRA) - Cerro Porteño (PAR)

Rosario Central (ARG) - Corinthians (BRA)

*Con información de la AFP.