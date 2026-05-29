Sacudida en la clasificación general del Giro de Italia 2026: Egan Bernal recibió su premio

Este viernes se disputó la etapa reina del Giro de Italia 2026. El recorrido de 151 kilómetros contaba con seis puertos de montaña, donde se puso a prueba la resistencia de los favoritos después de tres semanas en competencia.

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) fue noticia en el inicio de la jornada. El ciclista ecuatoriano pagó las consecuencias de una caída y terminó anunciando su retiro para sorpresa de todos los espectadores.

Giro de Italia 2026: clasificaciones y perfil de las próximas etapas

En ese momento ya se estaba lanzando la escapada. Einer Rubio (Movistar Team) se prendió a la fuga como ha sido costumbre en las etapas de montaña y a su rueda se le pegaron nombres de peso como Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Derek Gee (Lidl-Trek), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Michael Storer (Tudor Pro Cycling), Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) y Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe).

La diferencia respecto al pelotón alcanzó a superar los tres minutos, lo que ponía en aprietos el puesto de Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la clasificación general.

Luego de coronar el Passo Falzarego, Ciccone lanzó su ataque en solitario y sacudió al grupo de escapados. Rubio se mantuvo en el lote perseguidor, buscando la victoria que le ha sido esquiva a Colombia en esta edición del Giro.

Yeah they hate each other.



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Mal día para el equipo de Egan Bernal

Lastimosamente, al italiano se le acabó la gasolina y apareció Sepp Kuss para tomar el liderato de la fracción en el último puerto. Derek Gee trató de responderle, sabiendo que también tenía opciones de subir en la general.

Thymen Arensman, compañero de Egan Bernal, sufrió las rampas más difíciles del ascenso y salió del podio. El colombiano hizo un intento de ayudarlo, pero ya no tenía suficientes fuerzas para salvarle las cuentas como lo había hecho hace tres días en Cari.

Kuss fue el ganador de la etapa 19 del Giro de Italia, mientras que Derek Gee llegó segundo y se trepó en la lucha por el tercer cajón de la clasificación general.

Giro de Italia 2026 — Etapa 19

Einer Rubio, que lo volvió a intentar, sigue sin recibir la recompensa anhelada por su esfuerzo como escalador del Movistar.

El premio para el ciclismo colombiano es que a Egan Bernal le alcanzó para volver al top 10 y solo tendrá que defender esa posición en la jornada montañosa de este sábado.

Einer Rubio se lució en la trepada del Giro de Italia 2026: ‘cabalgó’ al triunfo en la etapa 19

Clasificación general - Giro de Italia 2026 (Etapa 19)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 75:13:16

2. Felix Gall (Decathlon CMG CGA), 4′03″

3. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 5′04″

4. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 5′33″

5. Derek Gee (Lidl-Trek), a 6′31″

6. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 7′26″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 7′50″

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), a 8′29″

9. Damiano Caruso (Bahrain Victorious), a 9′01″

10. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 11′19″.