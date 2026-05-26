Video | Así fue el arranconazo de Egan Bernal en el Giro de Italia: emocionó a todo el país

Egan Bernal tuvo su mejor día en el Giro de Italia 2026. El ciclista colombiano terminó séptimo de la etapa 16 y escaló dos posiciones en la clasificación general, directo al ‘Top 10′.

Faltando 6 kilómetros para la línea de meta, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) lanzó su acostumbrado ataque y se fue en solitario por la victoria.

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Egan alcanzó a flaquear después de haber hecho un esfuerzo sobrehumano, pero recibió órdenes para marcarle el ritmo a Arensman.

Justo en ese momento, el ‘joven maravilla’ recordó sus mejores momentos como ciclista y se puso por delante del grupo perseguidor. El excelente trabajo de Egan se vio recompensado en línea de meta, donde lo felicitaron por haber cargado con las esperanzas de todo el equipo en sus piernas.

Thymen Arensman quedó tercero de la clasificación general, detrás del austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y el dueño de la maglia rosa.

Cuarta victoria de Vingegaard

Vingegaard dio prácticamente la puntilla definitiva al Giro de Italia al imponerse en solitario este martes con final en la estación de esquí de Cori (en los Alpes suizos). El danés sacó un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

Con esta victoria, la cuarta en la presente edición del Giro, el doble vencedor del Tour de Francia está más cerca de vestir de rosa el próximo domingo en Roma.

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En una etapa corta (113 km), pero con final muy exigente en lo alto de la estación alpina de Cori, Vingegaard atacó a falta de 6,5 km para la meta y demostró de nuevo que es el hombre fuerte de la carrera.

Segundo fue el austriaco Felix Gall (Decathlon) y tercero el australiano Jai Hindley (Red Bull).

Giro de Italia 2026 — Etapa 16

Precisamente estos dos corredores son de los que lucharán por subir al podio en Roma el domingo. Gall es segundo en la general a 4:03 de Vingegaard y Hindley es cuarto a 5 minutos exactos.

Entre ambos está el neerlandés Thymen Arensman, compañero de equipo de Egan Bernal, a 4:27 del danés.

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain), que llegó a vestir de rosa durante unas jornadas, sigue sorprendiendo y se mantiene 5º en la general, a 5:40 del líder.

El miércoles volverá a tener protagonismo la montaña, aunque sin final en alto, con una etapa de 202 km de recorrido rompepiernas entre Cassano d’Adda y Andalo, en la que deben ascenderse tres puertos de tercera categoría, y con un desnivel positivo de 3.300 metros.

Einer Rubio (Movistar Team) se postula a ser la carta de Colombia para conseguir una victoria antes de que termine el Giro de Italai 2026.

*Con información de la AFP.