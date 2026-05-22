Clasificación general Giro de Italia 2026: Egan Bernal ‘sobrevivió’ a la etapa 13 y se lanza a la montaña

Alberto Bettiol (XDS Astana Team) fue el vencedor en una fracción entre Alessandria y Verbania, de 189 km, sin presencia de premios de alta montaña. El único esfuerzo fue un repecho sobre el final, de tercera categoría, que sorteó de gran forma el italiano.

Durante el día 13, Egan Bernal como representante de Colombia ‘sobrevivió’ de buena manera. En la casilla 20 acabó cruzando, lo que le permitió no verse afectado en la clasificación general de cara a un día prometedor de alta montaña.

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Giro de Italia 2026 — Etapa 13

Es más, al colombiano mantenerse con el grupo de los favoritos durante este viernes le permitió recuperar una casilla. Ahora es ubicado en la plaza 14, con la misma diferencia negativa de 5′45″.

Pensar en un nuevo triunfo del Giro de Italia para Bernal en la edición que está cursando se ve complejo, justo por eso, es que desde este sábado a lo que debería apuntar su plan es a un triunfo del día en la alta montaña.

Persiguiendo la victoria

Al fin de semana entra la Corsa Rosa pensando en otra francción donde una subida puede hacer caos en los puestos de privilegio. Eulálio de momento viste la camiseta de líder, pero Vingegaard lo acecha estando a menos de 40 segundos.

Bernal, quien está a más de cinco minutos, en el recorrido que habrá entre Aosta y Pila (Gressan), de 133 km, debería centrarse en pasar de buena forma los dos puertos de primera categoría para recortar distancias.

Egan Bernal sigue luchando en el Giro de Italia 2026. Foto: AFP

En días previos no ha mostrado la fuerza necesaria para entrar en la contienda, pero puede que para esta nueva cita logre ataques que le hagan protagonista.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 52:15:17

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:33

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 2:03

4. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:30

5. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 2:50

6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:12

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 3:34

8. Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 3:40

9. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 3:42

10. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 4:15

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14. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 5′45″

38. Einer Rubio (Movistar Team), a 41′02″.

Así se definió la etapa 13

Alberto Bettiol, que se escapó del grupo con gran oficio, se impuso en solitario en la 13ª etapa del Giro de Italia este viernes en Verbania, a orillas del lago Maggiore.

El corredor del equipo Astana, de 32 años, aventajó en 25 segundos al noruego Andreas Leknessund, al que contraatacó justo antes de la cima de la principal dificultad del día, la subida a Ungiasca, cuyo punto más alto estaba situado a 13 km de la meta.

Ambos formaban parte de una escapada de quince corredores que llegaron a contar con hasta doce minutos de ventaja sobre el pelotón, que dejó hacer ante la dura etapa de montaña prevista para el sábado.

Es la novena victoria como profesional para Bettiol, ganador del Tour de Flandes 2019, y la tercera en este Giro para su equipo, Astana, después de las logradas por el italiano Davide Ballerini en Nápoles y por el uruguayo Thomas Silva en Veliko Tarnavo, en Bulgaria.

*Con información de AFP.