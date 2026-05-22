James Rodríguez habló de su ruptura con Daniela Ospina y destapó drástico detalle sobre su hija: “A veces lloraba”

Netflix volvió a captar la atención de los aficionados del fútbol colombiano luego de revelar, en la mañana del viernes 8 de mayo, el tráiler oficial de JAMES, la nueva serie documental enfocada en la vida y carrera de James Rodríguez.

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La producción, que llegó a la plataforma el 21 de mayo, busca mostrar una faceta mucho más íntima y humana del capitán de la Selección Colombia, alejándose de los titulares deportivos y de las polémicas que marcaron distintos momentos de su trayectoria profesional.

Por primera vez, el futbolista abre las puertas de su historia personal y comparte detalles sobre algunos de los episodios más importantes de su vida, tanto dentro como fuera de las canchas. A través de tres capítulos, el documental reconstruye el camino que recorrió desde sus primeros pasos en el fútbol colombiano hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del deporte latinoamericano.

La serie también profundiza en los desafíos, sacrificios y decisiones que marcaron su carrera, incluyendo los momentos de mayor éxito internacional y las dificultades que enfrentó lejos del país. Con testimonios, imágenes inéditas y reflexiones del propio jugador, JAMES busca acercar al público a la realidad detrás de uno de los nombres más importantes del fútbol colombiano en los últimos años.

Sin embargo, uno de los puntos que más reacciones causó fue el que se enfocó en Daniela Ospina, su expareja, con quien tuvo una hija y había forjado un vínculo cercano. Ambos tomaron la decisión de terminar, quedando en muy buenos términos y con comunicación enfocada en Salomé.

En uno de los capítulos, James Rodríguez decidió hablar de esta ruptura amorosa, mencionando que, a pesar de dar por terminado un matrimonio de seis años, decidieron darle prioridad a la menor y centrarse en darle lo mejor, construyendo una historia distinta como padres.

“Yo voy a ser el padre de Salo siempre. Siempre voy a estar para ella, y con Dani acabamos bien”, dijo el futbolista.

James Rodríguez y Daniela Ospina Foto: Getty Images

Al mencionar esta relación, el deportista no dudó en mencionar uno de los episodios más difíciles de su vida, enfocado en lo profesional y lo personal. Su paso por el Real Madrid fue lamentable y complejo, coincidiendo con el hecho de alejarse de su hija por lo que pasaba.

“Cuando yo estaba en el Real Madrid, llegaba yo de entrenar y Salo en la puerta esperándome ahí, decía: ‘¡Papi!’. Se iba al carro y se tiraba. De un momento a otro, no estar ella y estar yo solo fue un cambio duro, un cambio drástico. A veces lloraba, por Salo. Yo creo que fue más por Salo”, comentó ante cámaras.

Su mamá, María del Pilar Rubio, quiso referirse a Daniela Ospina, mencionando el gran papel que hizo como madre, al punto de siempre mantener el vínculo de Salomé con James.

“Eran muy jóvenes, ya tenían proyectos diferentes, sueños diferentes. Afortunadamente, Daniela ha sido una persona que siempre ha intentado y ha tratado de que Salo todos los días hable con su papá”, puntualizó, agregando que es una de sus “mejores amigas”.