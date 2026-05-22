“No se pudo llegar a un acuerdo”: Westcol sobre candidato presidencial que no aceptó participar en su transmisión en vivo

En las últimas horas, por medio de sus historias de Instagram, el reconocido streamer, Westcol, habló sobre el ambicioso proyecto político que planea desarrollar de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, una iniciativa con la que busca acercar a sus seguidores a los diferentes candidatos y sus propuestas.

Sin embargo, el creador de contenido confesó que las cosas no salieron exactamente como esperaba ya que, según sus declaraciones, envió invitaciones a tres candidatos presidenciales para participar en sus transmisiones en vivo, pero uno de ellos decidió no aceptar la propuesta.

“Finjan sorpresa”: Santiago Alarcón habló sin filtros sobre su voto presidencial a pocos días de las elecciones

“Teníamos tres stream legendarios, pero legendarios, con los tres candidatos más potenciales a la presidencia, lamentablemente uno de ellos no aceptó, no se pudo llegar a un acuerdo final, aún cuando los otros dos habían aceptado”, comentó Westcol.

Según el joven, a pesar de este rechazo — del que prometió dar más detalles en un stream —, próximamente realizará dos entrevistas con los dos candidatos presidenciales que sí aceptaron su invitación.

“Básicamente se van a ser dos stream con dos candidatos potenciales a la presidencia. Creo que si uno no acepta y ya los otros dos habían aceptado, no debe ser motivo para cancelar todos”, agregó.

Westcol en stream con Álvaro Uribe Vélez Foto: Foto del video de @AlvaroUribeVelez en Youtube

Aunque por el momento no reveló las identidades de estas figuras políticas, Westcol volvió a despertar expectativa entre sus seguidores sobre las próximas entrevistas que realizará en sus transmisiones.

El creador de contenido ya había dado de qué hablar semanas atrás, cuando se convirtió en tendencia por sus conversaciones con Gustavo Petro y, posteriormente, con Álvaro Uribe Vélez. Durante estos encuentros, abordó distintos temas relacionados con la agenda pública del país, como la seguridad, las oportunidades educativas para los jóvenes y otros asuntos de impacto nacional.

Además, también hubo espacio para hablar sobre aspectos más personales de cada líder político, un formato que llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

El regreso más esperado de Hollywood: Brad Pitt y Quentin Tarantino vuelven con secuela y será estrenada en IMAX

Con estos nuevos invitados, de acuerdo con el creador de contenido, busca mantener la misma dinámica que ha manejado en sus anteriores entrevistas, apostándole a una postura neutral y enfocada en la información, evitando que el público interprete sus espacios como una muestra de favoritismo hacia algún sector político.

“Siempre hemos estado desde una posición muy neutra y no queremos que la gente piense que hay algún favoritismo hacia algún lado, más que todo cuando nosotros tratamos de hacer este contenido netamente informativo para todos los jóvenes que nos siguen y que ha salido muy bien”, concluyó el joven.