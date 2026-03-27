Del Palacio de Nariño a La Picota: el impactante giro de WestCOL tras el stream con el presidente Gustavo Petro

El reconocido creador de contenido Luis Villa, mejor conocido como WestCOL, se convirtió en tendencia nacional tras la difusión de imágenes que lo muestran dentro de la Cárcel de Máxima Seguridad La Picota, en Bogotá. Aunque inicialmente circularon versiones sobre una presunta captura, se confirmó que su presencia en el penal responde a la grabación de un formato documental inmersivo sobre la realidad carcelaria en Colombia.

Westcol: el streamer paisa que entrevistó a Petro logró ser tendencia en Colombia

El pasado 26 de marzo, WestCOL marcó un hito en las redes sociales, al sentar al presidente Petro en un stream que, según cifras del equipo del influenciador, superó los 2 millones de espectadores.

Sin embargo, la euforia por el encuentro político se transformó rápidamente en desconcierto cuando comenzaron a circular imágenes del joven siendo requisado por agentes del INPEC e ingresando a las zonas de máxima seguridad del centro penitenciario.

Contrario a las especulaciones iniciales, el ingreso de WestCOL a La Picota fue una actividad programada y autorizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El objetivo del creador de contenido, junto a su colaborador habitual conocido como ‘Chanty’, es registrar un formato de “24 horas” para mostrar de primera mano la atmósfera y el funcionamiento de uno de los centros de reclusión más custodiados del país.

Durante las primeras secuencias del material audiovisual, se observa el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Se documenta el proceso de requisa exhaustiva realizado por los guardias del INPEC, diseñado para evitar el ingreso de elementos prohibidos como armas, estupefacientes o dispositivos de comunicación no autorizados.

El relato de WestCOL no se limitó a la logística. El streamer describió una “atmósfera de tensión” al cruzar los pabellones, señalando la sensación de vigilancia constante por parte de los internos.

“Se asomó todo el mundo, papi, esperando a ver cuál era la presa que llegaba”, expresó el creador de contenido, subrayando el impacto visual de los patios y la infraestructura del complejo.

El contenido compartido muestra al joven recorriendo diversos sectores, incluyendo los patios de recreo y algunas celdas. En esta ocasión se le observa interactuando con los reclusos, escuchando testimonios sobre sus condenas y probando la alimentación que se ofrece dentro del penal, buscando una aproximación más cruda a la cotidianidad de los privados de la libertad.

Un componente clave de la producción es la participación institucional. Según el material adelantado, WestCOL sostuvo una charla con el director del INPEC, en la que explicó la complejidad de gestionar las 128 cárceles que conforman el sistema penitenciario colombiano.

En este espacio se abordó la clasificación de los internos, un proceso técnico que determina el traslado a pabellones específicos basándose en el perfil criminal, la gravedad del delito y factores sociodemográficos. Este sistema busca mitigar riesgos de seguridad y prevenir conflictos internos en centros de alta densidad como La Picota.

De la política a las cárceles

Johanna Fadul y Juanse Quintero se vieron involucrados en un accidente de tránsito: esto es lo que se sabe

La viralidad de este contenido ha aumentado con las horas por la proximidad temporal con su encuentro con el presidente Petro. Mientras que la charla con el mandatario se centró en temas de juventud y plataformas digitales, este nuevo material traslada el foco hacia la crisis carcelaria y la resocialización.

Aunque el estilo de WestCOL suele ser polémico, esta incursión en el formato documental plantea una estrategia de diversificación para su canal en Kick. No obstante, el uso de escenarios de máxima seguridad para la creación de contenido de entretenimiento continúa siendo un tema de debate en las redes sociales