Johanna Fadul y Juanse Quintero se vieron involucrados en un accidente de tránsito: esto es lo que se sabe

La reconocida pareja de actores colombianos Johanna Fadul y Juanse Quintero reportó a través de sus canales oficiales un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del pasado jueves 26 de marzo. El incidente, que tuvo lugar en una vía pública de Bogotá, involucró al vehículo particular de los artistas y a una motociclista, quien habría resultado afectada tras una colisión múltiple.

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A través de una serie de videos publicados en las historias de Instagram de Juanse Quintero, se documentaron los momentos posteriores al choque. De acuerdo con el relato audiovisual, el accidente no habría sido causado directamente por la pareja, sino por un tercero que no se encontraba en el lugar al momento del registro.

La mujer que conducía la motocicleta, visiblemente alterada por el impacto, explicó en el video compartido por Quintero que ella fue golpeada por la parte trasera por otro vehículo, lo que provocó que perdiera el control y terminara colisionando contra la camioneta blanca de los actores. “Ni siquiera pude ver, porque fue atrás. Yo venía normal… no sé cómo volé, fue como si hubiera salido así, por encima”, relató la ciudadana en el video.

A pesar de lo aparatoso del incidente, en el que la motociclista salió proyectada de su vehículo, no se reportaron heridos de gravedad. No obstante, las imágenes compartidas por la pareja permiten apreciar daños materiales considerables en su camioneta, incluyendo abolladuras y rayones profundos en la carrocería tras el contacto con la motocicleta.

Según lo expuesto en redes sociales, un tercer conductor señalado como el presunto responsable de originar la colisión por alcance habría abandonado el lugar de los hechos sin asumir responsabilidad alguna. Hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor y el número de placa del vehículo.

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Johanna Fadul y Juanse Quintero, quienes cuentan con una trayectoria consolidada en la televisión colombiana por producciones como Sin senos sí hay paraíso y diversas participaciones en reality shows, mantuvieron una postura de diálogo con la motociclista afectada mientras esperaban la llegada de su aseguradora para realizar el respectivo peritaje.

El video se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes expresaron alivio al confirmar que la integridad física de los actores y de la mujer involucrada no se vio comprometida.

Por ahora, no existe un reporte oficial de la Policía de Tránsito que determine responsabilidades legales, y la pareja no ha emitido nuevas declaraciones sobre el avance de las reclamaciones o el estado de la investigación sobre el conductor que huyó.