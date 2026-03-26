Manuela Gómez fue eliminada de ‘La casa de los famosos’ y es la segunda bajo la modalidad del ‘camión de la mudanza’

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ continúa generando movimientos drásticos en su convivencia. Este jueves, el formato implementó nuevamente la dinámica del ‘camión de la mudanza’, una herramienta de la producción diseñada para retirar a competidores con baja participación en el juego. En esta ocasión, la empresaria y figura de redes sociales, Manuela Gómez, fue quien debió despedirse de la competencia.

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El regreso del ‘camión de la mudanza’

La dinámica, que ya había cobrado su primera “víctima” con la salida de Maiker Smith en semanas anteriores, busca identificar a los participantes que los televidentes y sus propios compañeros califican como “muebles”.

Antes de la salida definitiva, el “Jefe” solicitó a cada uno de los participantes definir qué significa ser un “mueble” dentro del encierro. Durante este ejercicio de confrontación directa, los nombres que más resonaron entre los competidores fueron los de Manuela Gómez y Tebi.

Tras confirmarse la salida de Gómez, el ambiente en la casa se tornó tenso. Una de las reacciones más notorias fue la de Yuli Ruiz, quien se vio visiblemente afectada por la partida de su compañera. De acuerdo con conversaciones captadas por las cámaras del 24/7, la empresaria había expresado en diversas ocasiones la dificultad de estar lejos de su familia, especialmente de su hija, lo que habría mermado su competitividad.

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Antecedentes: El precedente de Maiker Smith

Es imperativo recordar que el primer eliminado bajo esta modalidad fue el creador de contenido Maiker Smith. En su momento, Smith abandonó la competencia durante una gala regular a pesar de no estar en la placa de nominación tradicional. Su salida sentó el precedente de que nadie está a salvo en la casa, independientemente de si cuenta o no con el apoyo de sus compañeros en las nominaciones convencionales.

Con la salida de Manuela, el grupo de participantes se reduce, dejando espacio para los nuevos ingresos de la etapa denominada ‘La Resurrección’, donde figuras como Luisa Cortina, Marilyn Patiño y Beba buscan retomar el control y dinamizar la competencia que, según la producción, requiere de perfiles más activos.