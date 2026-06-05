A través de sus historias de Instagram, la actriz y creadora de contenido colombiana Johanna Fadul ha mantenido una participación activa en el debate público relacionado con las elecciones presidenciales en Colombia.

Durante los últimos días, la reconocida artista ha compartido diversas reflexiones sobre el panorama político del país, y ha dejado clara su postura frente a la contienda electoral y los candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

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En este contexto, Fadul se mostró emocionada al ver una entrevista protagonizada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, Juan Manuel Restrepo Abondano.

Mientras escuchaba sus propuestas, la actriz aseguró sentirse profundamente identificada con su campaña, por lo que aprovechó la ocasión para manifestar la preocupación que siente por la situación actual del país y su futuro.

En una serie de videos publicados en sus redes sociales, Johanna Fadul confesó que nunca antes había vivido un proceso electoral con tanto interés e involucramiento como el actual. “Yo nunca me había sentido tan apropiada de unas elecciones para nuestro presidente, para salvar a Colombia, porque la verdad estamos, mejor dicho, con tarjeta roja, porque estamos mal, mal, mal”, dijo.

Según explicó, considera que el futuro de Colombia está en un momento decisivo y que las próximas elecciones serán determinantes para el rumbo de la nación. Con base en esto, la actriz manifestó abiertamente su respaldo al abogado y a su fórmula vicepresidencial, y aseguró que, en su opinión, es lo que necesita el país para superar los desafíos actuales.

“Creo que esto es lo que necesita Colombia. De verdad amo a estos hombres”, expresó mientras mostraba las imágenes de la entrevista desde la pantalla de un televisor.

Johanna Fadul insistió en que está “encantada” con la propuesta planteada por De la Espriella y Restrepo, y aseguró que ve en ellos una oportunidad para impulsar cambios positivos en el país.

“Me encanta la propuesta de estos dos hombres. ¡Qué inteligentes! Uno, obvio espero que quede de presidente; dos, que Dios le dé toda la sabiduría del mundo, que le dé más inteligencia para que en cuatro años pueda lograr tantas cosas tan maravillosas por nuestro país", agregó.

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Luego, la actriz se adelantó a las críticas que podrían generar sus declaraciones y recalcó que “estos candidatos quieren vernos a todos viviendo bien, que Colombia sea un gran vividero, que todo el mundo esté tranquilo, que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo pueda obtener su casita”.

Por último, Fadul cuestionó al gobierno de Gustavo Petro e hizo un llamado a sus seguidores para que consideren acompañar su postura política de cara a la segunda vuelta: “Póngale la raya al Tigre. Firmes por la patria, sí soy 100 % de Abelardo”, concluyó.