“Desesperación”: Marbelle lanzó mensaje de cara a la segunda vuelta y se refirió a votantes de Iván cepeda

En los últimos años, Marbelle se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento más críticas frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, utilizando sus redes sociales para expresar su desacuerdo con varias decisiones de la actual administración.

Esta postura la ha mantenido de manera constante desde el inicio del mandato y, ahora, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por eso, la artista sigue lanzando varias pullas a quienes apoyan a la izquierda, que en estos comicios es representada por el candidato Iván Cepeda.

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Uno de sus pronunciamientos más recientes realizados a través de su cuenta de X, y que rápidamente llamó la atención de los internautas, estuvo relacionado con los votantes del representante del Pacto Histórico y su lucha por mostrar su respaldo al aspirante presidencial.

“Hay un nivel de desesperación...”, escribió la artista, una frase que rápidamente despertó reacciones y abrió una nueva discusión entre usuarios de la plataforma.

Con este tipo de mensajes, la intérprete de música popular ha dejado en evidencia que sus convicciones políticas continúan intactas, motivo por el que en varias de sus publicaciones le ha manifestado su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella, quien busca abrirse camino en el escenario electoral y se llevó la victoria en la primera jornada de votaciones.

De hecho, antes de referirse a los votantes de Iván Cepeda afirmando que están “desesperados” por lo que pueda pasar en la segunda vuelta, la reconocida ‘reina de la tecnocarrilera’ desató debate por aplaudir polémica pieza publicitaria que se hizo viral en redes sociales.

En la imagen, que fue instalada en la ciudad de Armenia, se observa al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella literalmente sobre el cuerpo de su contrincante de izquierda, Iván Cepeda, aplastándolo, acompañada del mensaje “#TigreEnPrimera”.

Al ver esta pieza Marbelle no tardó en reaccionar no solo replicando la imagen, sino llenándola de elogios e incentivando a que fuera instalada en diferentes rincones del país.

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“Que la pongan en cada esquina. Es hermosa”, fue el polémico comentario de la cantante frente a esta valla publicitaria que dividió opiniones en redes, pues muchos la han calificado como “violencia política”, incluso el mismo candidato Iván Cepeda, quien la calificó como un acto de confrontación desmedida en el marco de las elecciones.

“En democracia podemos tener diferencias intensas con nuestros contradictores. Podemos debatir con firmeza, confrontar ideas y defender con convicción nuestras posiciones“, anotó Cepeda en una de sus publicaciones en X, luego de ver esta pieza publicitaria que generó controversia.