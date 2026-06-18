Johanna Fadul ratificó su apoyo a Abelardo de la Espriella y compartió duro mensaje: “Refirme”

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, varios famosos colombianos se han pronunciado al respecto a través de sus redes sociales, donde han manifestado su apoyo al candidato de su preferencia.

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El próximo domingo 21 de junio se llevará a cabo una nueva jornada electoral en la que se definirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

Entre ellos ha resaltado la actriz Johanna Fadul, reconocida por su participación en producciones como Padres e hijos, Sin senos no hay paraíso y Operación Pacífico, quien se ha pronunciado en varias ocasiones manifestando su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella.

En las últimas horas, la artista publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram, donde suma más de 6,5 millones de seguidores, y se mostró orgullosa de identificarse con el candidato.

Para ello, lució la camiseta oficial de la Selección Colombia, una prenda que miles de personas han usado con el fin de identificarse como seguidores de Abelardo de la Espriella.

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Además, estuvo cantando una de las canciones representativas del candidato y de la ideología de derecha que representa:

“Petro, decime, ¿qué se siente tener al tigre frente a vos? Te juro que aunque pasen los años, la gente no olvida tu error (…) Y el pueblo se levantó, y en la calle ya se escuchó, firmes por la patria con honor. Abelardo lo va a saber, la gente lo va a escoger, Colombia, país, milagro, sí, señor”, mencionó en la publicación que acumula más de 6.5 millones de seguidores.

Johanna Fadul mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella. Foto: Instagram @johannafadul

Adicionalmente, escribió en la descripción: “Firme no, REEEFIRME por mi patria, tu patria, nuestra patria”.

Por otro lado, a través de sus historias agregó: “Normalicen hablar de política mientras se conocen, no vaya a ser que uno quiera emprender y el otro quiera esperar el bono del Gobierno”.