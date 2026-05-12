Trece años después de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida, la actriz Johanna Fadul recordó a sus hijas fallecidas con un conmovedor mensaje que hizo estremecer a sus seguidores.

La publicación fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram en el marco del Día de la Madre, el pasado 10 de mayo, donde reveló imágenes inéditas de sus bebés en el vientre durante una ecografía.

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“Hace 13 años la vida nos dio la fortuna de saber qué era sentir cosquillitas en mi panza sin aún conocer sus rostros. Anto y Ana aunque no pudimos seguir recorriendo este camino en el plano terrenal, tenemos la certeza absoluta que desde el cielo seguimos caminando de la mano", dice parte del mensaje que escribió la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ en el post.

En el video se puede escuchar al médico especialista explicándoles lo que aparece en la pantalla, mientras Johanna Fadul y a su esposo, JuanSe Quintero, hacen algunas preguntas llenas de emoción y expectativa.

Hasta ese momento, según las imágenes compartidas, ambos desconocían que estaban esperando gemelas, por lo que la noticia los tomó completamente por sorpresa durante la ecografía. Su reacción reflejó una mezcla de incredulidad y alegría que quedó registrada en ese corto, pero emocionante video.

En el texto, Fadul afirma que el propósito de sus hijas en la tierra fue muy claro para ellos, tanto así que “no necesitaron sino simplemente el vientre de mamá para cumplir”.

Para finalizar, la actriz recalcó que su amor por ellas sigue intacto y que esperan el día en que puedan volver a compartir juntos. “Gracias A&A por hacerme mamá”, concluyó.

Como muestra de cariño y apoyo, tras ver su publicación, varios seguidores, amigos y conocidos de la también modelo le desearon un feliz Día de la la Madre y recordaron que sus hijas son dos ángeles que los cuidan desde el cielo.

“Siempre estarán contigo dos bellos angelitos ❤️“; ”Feliz día a una gran mamá“; ”Dios te bendiga. Hay ángeles que nos cuidan", dicen algunos comentarios.

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¿Qué pasó con las hijas de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

Hace unos años, en un episodio del pódcast Vos Podés, de la periodista Tatiana Franko, Johanna Fadul contó que su embarazo era de alto riesgo por el hecho de ser gemelas. No obstante, fue hasta los siete meses de gestación cuando presentó problemas.

“Un día me despierto y no las siento. Ahí dije: ‘tan raro’. Llamé a la jefe de enfermeras y me dijo que tomara gaseosa, que comiera chocolate, que les pusiera frío porque eso las estimulaba, y nada”, comentó en aquel momento.

Tras una revisión médica exhaustiva, la actriz y JuanSe Quintero recibieron una noticia devastadora: ambas bebés presentaban complicaciones graves. Tras inducir el parto, lamentablemente no hubo nada que hacer; sin embargo, la pareja tuvo la oportunidad de conocerlas y sostenerlas en sus brazos durante unos minutos.