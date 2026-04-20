Johanna Fadul habló del ‘hate’ que vivió y confesó si regresaría a un ‘reality’: “Por encima de todo el mundo, como se les da la gana”

En la tercera temporada de La casa de los famosos se han registrado expulsiones, y la primera fue la de la actriz Johanna Fadul. ‘El Jefe’ tomó la decisión de que abandonara la casa debido a que cruzó los límites del respeto al lanzar un comentario en tono racista hacia Campanita durante uno de los posicionamientos.

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La actriz dio mucho de qué hablar a raíz de este problema y, recientemente, durante la alfombra roja de los Premios India Catalina, Johanna habló con SEMANA y confesó si, pese a todo lo que vivió, volvería a participar en un reality.

En un inicio, respondió de manera sarcástica y llena de humor: “Me da miedo salir. La gente me dice de todo ―mentira, mentira― no, nada, feliz”, dijo.

Johanna Fadul confesó que sí volvería a entrar a un reality. Foto: x

Johanna Fadul admitió que pasó por “terapia psicológica” y afirmó: “Realmente se necesita, por más de que mentalmente yo me considero una mujer muy fuerte, sí se requiere esa ayuda de un tercero porque, tristemente, las redes sociales se han convertido para mí en un arma blanca, literal, donde la gente pasa por encima de todo el mundo como se les da la gana”, añadió.

Johanna reafirmó que le es difícil creer el odio que hay en algunas personas a veces: “Wow, no, no me cabe en la cabeza que haya gente con un corazón tan duro, tan, no sé cómo decirlo, que tire tanto hate sin importarle lo que pueda estar sintiendo la persona”.

Para Johanna, las personas deberían tener “más amor, menos guerra; o sea, hay demasiado en el mundo para seguir atacándonos por redes sociales”, señaló.

Frente a la pregunta de si, pese a todo, volvería a participar en un reality, la respuesta sorprendió: “Sí. Me encanta. Lo peor de todo es que sí. Ya aprendiendo de este por el que acabo de pasar, creo que tendría muchas más herramientas para jugar mejor”, concluyó.

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Juanse Quintero reveló los consejos que le dio a su esposa por el hate que recibió

En estos mismos premios, este medio conversó también con Juanse Quintero, quien habló del consejo que le dio a su esposa para enfrentar este duro momento.

“Yo creo que uno de los consejos más efectivos realmente es soltar. Yo muchas veces, a través del programa, hago un llamado a la espiritualidad, hago un llamado a la fe. Porque cuando tú puedes depositar lo que sientes, tus miedos, tus inseguridades y eso que te está martillando el alma, se lo sueltas al creador, o para ti el universo o los chakras, lo que tú tengas, pero si tú puedes realmente darte ese espacio, dices: ‘Este no es problema mío’. Y tienes fe en que se te va a resolver. Créeme que lentamente el creador te ayuda”, afirmó.

Juanse concluyó: “Yo soy testigo de eso y por eso es que siento que he sido puente, porque no soy experto, pero ya he pasado por abismos y es bonito conectar a la gente a través de eso”.