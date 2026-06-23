Lina Tejeiro dio de qué hablar antes y durante Colombia vs. Congo: no estaba sola y así fue captada en el estadio de Guadalajara

La expectativa por el partido entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo no solo reunió a cientos de aficionados en el estadio. Varias figuras del entretenimiento y las redes sociales también dijeron presente en el escenario deportivo, luego de ser invitadas por Rexona para vivir de cerca la experiencia del Mundial 2026.

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Entre los asistentes estuvieron Lina Tejeiro, Valentina Lizcano, Mario Ruiz y otros influenciadores colombianos que viajaron a México para acompañar a la Tricolor. Precisamente, fue la actriz quien terminó robándose parte de la atención en redes sociales gracias a un video que comenzó a circular horas antes del compromiso.

En las imágenes, Lina aparece bailando junto a Valentina Lizcano la canción Así de rico, tema interpretado por Juliana Velásquez, Juan Duque y Emilo Rusev, que se ha convertido en tendencia en plataformas como TikTok. Las dos creadoras de contenido se mostraron sonrientes y disfrutando del ambiente previo al encuentro mundialista.

El momento rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la energía de las dos famosas mientras esperaban el inicio del partido de la Selección Colombia.

La aparición de Tejeiro se produce pocos días después de que la actriz compartiera con sus seguidores detalles de la nueva etapa que vive tras anunciar su embarazo y el nombre de su hijo, Gael.

En las últimas semanas, la también empresaria ha mostrado algunos aspectos de este proceso personal, que ha despertado el interés de sus millones de seguidores.

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La presencia de Tejeiro en el estadio también llamó la atención porque, pese a que en los últimos meses ha compartido con sus seguidores detalles de su embarazo y de esta nueva etapa de su vida, la actriz ha mantenido en reserva varios aspectos de su vida sentimental.

Hasta ahora, no ha mostrado públicamente a su pareja y ha preferido que la atención se concentre en su proceso como futura madre.

Mientras tanto, la llanera y los demás invitados disfrutaron de la previa del compromiso en medio del ambiente de fiesta que se vive alrededor de la participación de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.