Colombia arrasa en la tabla de posiciones del grupo K: pasó de RD Congo y ahora va por Portugal

La Selección Colombia venció 1-0 a RD Congo, este martes 23 de junio, por la segunda fecha del grupo K en el Mundial 2026. El único gol de un sufrido partido fue obra de Daniel Muñoz, sobre los 76′ del segundo tiempo.

¡GOL DE COLOMBIA!



Daniel Muñoz marcó el 1-0 necesario ante RD Congo y sueña con la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/73C2VWGFAc — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

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Pero la noticia no solo es el resultado cafetero, sino lo que implican estos tres puntos de oro en la tabla de posiciones del Mundial 2026. Colombia queda automáticamente clasificada a los dieciseisavos de final y le mete presión a Portugal.

Colombia celebrando su triunfo sobre RD Congo. Foto: AP

Tabla de posiciones del grupo K en el Mundial 2026

Colombia arrasa en el acumulado. Lidera con seis unidades, puntaje perfecto luego de vencer por 3-1 a Uzbekistán en la primera fecha, y de ganarle a RD Congo (1-0) en su segunda salida.

Segunda asoma Portugal con cuatro puntos, estando a dos del liderato. RD Congo es tercera con apenas una unidad y Uzbekistán cierra la zona con cero.

Datos generales que dejó el partido Colombia vs. RD Congo

Marcador final : Colombia 1 - 0 RD Congo

: Colombia 1 - 0 RD Congo Fecha : 23 de junio de 2026 - segunda jornada del grupo K

: 23 de junio de 2026 - segunda jornada del grupo K Estadio : Guadalajara

: Guadalajara Alineaciones:

Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jhon Arias (Richard Ríos 77), Jefferson Lerma - James Rodríguez (cap) (Juan Fernando Quintero 58), Gustavo Puerta, Luis Díaz, Luis Suárez (Jhon Córdoba 58). DT: Néstor Lorenzo.

República Democrática de Congo: Lionel Mpasi-Nzau - Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba (cap), Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Fuka Arthur Masuaku (Joris Kayembe 72) - Ngal’ayel Mukau (Noah Sadiki 46), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuku 82), Edo Kayembe (Charles Pickel 72) - Cédric Bakambu (Simon Banza 57), Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

Programación de la última fecha en el grupo K del Mundial 2026

Así las cosas, la última fecha definirá todo en el grupo K del Mundial 2026. Colombia ya está clasificada a la siguiente ronda, pero ahora irá por el liderato ante una poderosa selección de Portugal. En contraste, RD Congo y Uzbekistán se jugarán una verdadera final.

27 de junio de 2026 - Colombia vs. Portugal - 6:30 p.m. en el estadio Miami

27 de junio de 2026 - RD Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. en el estadio Atlanta

*Con información de AFP