“Me fueron”: Alejandra Buitrago reveló la cruda razón de su salida de la televisión y qué pasó con J Balvin

La modelo, actriz y presentadora Alejandra Buitrago reapareció públicamente en una entrevista donde abordó los motivos reales de su distanciamiento de los medios de comunicación en Colombia. En su intervención, aclaró los rumores sobre su salida de la pantalla chica y recordó cómo gestionó la presión mediática tras su ruptura sentimental con el cantante de reguetón J Balvin.

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A mediados de la década de 2010, Alejandra Buitrago se posicionó como una de las figuras más visibles del entretenimiento nacional. Su participación como presentadora en el programa deportivo y de variedades ‘Fuera de Lugar’, del Canal RCN, y su posterior faceta actoral en producciones como ‘Tu Voz Estéreo’, de Caracol Televisión, consolidaron su carrera en los medios tradicionales. Sin embargo, su posterior ausencia de la programación habitual generó diversas especulaciones entre la audiencia.

En declaraciones entregadas al pódcast Reflejos, conducido por Tatiana Ramos, la modelo pereirana explicó que su salida de los sets de grabación en Bogotá no obedeció a una decisión planificada. Al ser cuestionada sobre su retiro de formatos televisivos como El Lavadero y Tu voz estéreo, Buitrago afirmó:

“Yo no me fui, me fueron. Eso muy pocas personas lo saben, cómo fue esa transición”.

La presentadora señaló que la pérdida de espacios laborales en la capital coincidió con transformaciones profundas en su vida personal y con la coyuntura global derivada de la pandemia del Covid-19 en el año 2020.

De acuerdo con su relato, un viaje temporal a su ciudad natal, Pereira, para visitar a quien era su pareja en ese momento, se extendió indefinidamente debido a las restricciones de movilidad del confinamiento obligatorio. Durante ese periodo de aislamiento, Buitrago quedó embarazada de su primera hija.

La transición de las pasarelas y los libretos hacia la crianza a tiempo completo representó un reto emocional para la creadora de contenido. “Me costó soltar lo que yo tenía acá en Bogotá, todo lo que yo había construido como modelo, actriz, tantos años para dedicar mi vida a una personita. Eso no es tan fácil”, manifestó en la entrevista, enfatizando el impacto que produce pausar una trayectoria profesional consolidada.

Actualmente, Buitrago manifiesta sentirse plena en su rol de madre y enfocada en proyectos independientes, tales como campañas publicitarias digitales y mentorías orientadas al liderazgo y la independencia económica femenina. Asimismo, descartó la posibilidad de regresar a la televisión a corto o mediano plazo: “Ya la televisión siento que puedo decir que es un ciclo cerrado. No sé qué pueda pasar en mi vejez. Yo amo la actuación, pero mi hija me necesita más”.

Otro de los puntos abordados durante la conversación fue el noviazgo que sostuvo en el pasado con el artista internacional J Balvin, una relación que acaparó la atención de la prensa de entretenimiento en su momento. Buitrago explicó las razones por las cuales optó por guardar silencio tras la ruptura, evitando dar declaraciones públicas a pesar del interés de los medios de comunicación.

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La modelo defendió la necesidad de proteger la privacidad, especialmente cuando se comparte la vida con figuras de alta proyección pública. “Yo siento que, sobre todo las personas que son tan públicas, esa intimidad que hay con tu pareja, que solo la encuentras con tu pareja en tu hogar, pues es solo tuya y te pertenece solo a ti”, argumentó.

Añadió que la discreción adoptada por ambos buscaba resguardar el proceso emocional natural de una separación de la opinión de terceros. “Nosotros nunca digamos que lo hicimos tan público precisamente para que nadie opinara”, detalló la empresaria, quien además reflexionó sobre la complejidad de afrontar un duelo afectivo bajo el escrutinio social.

Buitrago concluyó revelando que aplica esta misma filosofía en su presente inmediato, pues mantiene una relación sentimental desde hace seis años con el padre de su hija fuera del entorno de las redes sociales y los medios masivos.