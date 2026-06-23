Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.
Por esta razón, sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.
Para el miércoles 24 de junio de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El día estará marcado por la reflexión y la planificación. Será un momento ideal para pensar en metas futuras, reorganizar prioridades y prestar mayor atención al bienestar físico.
Números de suerte: 5, 31 y 23.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La energía del día favorece el descanso y los espacios tranquilos. El mensaje astral apunta a bajar el ritmo, buscar lugares que generen calma y apoyarse en personas cercanas para organizar responsabilidades.
Números de suerte: 2, 30 y 18.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Aunque el estado general será positivo, las estrellas recomiendan no excederse con las obligaciones. También será una jornada importante para relaciones de amistad y conversaciones pendientes que podrían definir nuevos caminos.
Números de suerte: 20, 39 y 6.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La tendencia a estar pendiente de todos podría llevar a descuidar aspectos importantes del trabajo o la estabilidad económica. El equilibrio será clave y la calidad tendrá más valor que la cantidad.
Números de suerte: 7, 34 y 22.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El momento favorece cierres de etapa y nuevas oportunidades. Será una jornada para dejar atrás situaciones del pasado y enfocarse en construir objetivos renovados.
Números de suerte: 8, 44 y 6.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Se aproximan transformaciones relacionadas con el ámbito profesional, familiar y espiritual. La energía del día impulsa la búsqueda de nuevas perspectivas y decisiones tomadas con mayor seguridad.
Números de suerte: 25, 4 y 7.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Las emociones tendrán un papel importante. Las estrellas indican que podrían aparecer personas o situaciones que generen cambios profundos en la manera de relacionarse con los demás.
Números de suerte: 7, 14 y 27.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La creatividad estará elevada, especialmente en temas sentimentales. Sin embargo, no será el mejor momento para inversiones impulsivas o compras importantes.
Números de suerte: 50, 3 y 10.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La ayuda de alguien cercano podría convertirse en una solución para asuntos económicos o decisiones importantes. También será necesario encontrar tiempo para recuperar energía.
Números de suerte: 5, 31 y 23.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Las relaciones familiares toman protagonismo. El día invita a fortalecer vínculos, reconocer errores cuando sea necesario y encontrar equilibrio entre trabajo y vida personal.
Números de suerte: 11, 28 y 43.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Los temas del hogar y los proyectos personales ocuparán gran parte del día. Habrá motivación para hacer cambios, aunque será importante cuidar el presupuesto y evitar gastos excesivos.
Números de suerte: 28, 5 y 19.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El amor y las relaciones personales tendrán gran intensidad. Será importante actuar con responsabilidad emocional y prestar atención a las dinámicas familiares que requieren más presencia.
Números de suerte: 1, 19 y 29.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.