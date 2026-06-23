Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Por esta razón, sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el miércoles 24 de junio de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día estará marcado por la reflexión y la planificación. Será un momento ideal para pensar en metas futuras, reorganizar prioridades y prestar mayor atención al bienestar físico.

Números de suerte: 5, 31 y 23.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía del día favorece el descanso y los espacios tranquilos. El mensaje astral apunta a bajar el ritmo, buscar lugares que generen calma y apoyarse en personas cercanas para organizar responsabilidades.

Números de suerte: 2, 30 y 18.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aunque el estado general será positivo, las estrellas recomiendan no excederse con las obligaciones. También será una jornada importante para relaciones de amistad y conversaciones pendientes que podrían definir nuevos caminos.

Números de suerte: 20, 39 y 6.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La tendencia a estar pendiente de todos podría llevar a descuidar aspectos importantes del trabajo o la estabilidad económica. El equilibrio será clave y la calidad tendrá más valor que la cantidad.

Números de suerte: 7, 34 y 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El momento favorece cierres de etapa y nuevas oportunidades. Será una jornada para dejar atrás situaciones del pasado y enfocarse en construir objetivos renovados.

Números de suerte: 8, 44 y 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se aproximan transformaciones relacionadas con el ámbito profesional, familiar y espiritual. La energía del día impulsa la búsqueda de nuevas perspectivas y decisiones tomadas con mayor seguridad.

Números de suerte: 25, 4 y 7.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las emociones tendrán un papel importante. Las estrellas indican que podrían aparecer personas o situaciones que generen cambios profundos en la manera de relacionarse con los demás.

Números de suerte: 7, 14 y 27.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad estará elevada, especialmente en temas sentimentales. Sin embargo, no será el mejor momento para inversiones impulsivas o compras importantes.

Números de suerte: 50, 3 y 10.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La ayuda de alguien cercano podría convertirse en una solución para asuntos económicos o decisiones importantes. También será necesario encontrar tiempo para recuperar energía.

Números de suerte: 5, 31 y 23.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones familiares toman protagonismo. El día invita a fortalecer vínculos, reconocer errores cuando sea necesario y encontrar equilibrio entre trabajo y vida personal.

Números de suerte: 11, 28 y 43.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los temas del hogar y los proyectos personales ocuparán gran parte del día. Habrá motivación para hacer cambios, aunque será importante cuidar el presupuesto y evitar gastos excesivos.

Números de suerte: 28, 5 y 19.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El amor y las relaciones personales tendrán gran intensidad. Será importante actuar con responsabilidad emocional y prestar atención a las dinámicas familiares que requieren más presencia.

Números de suerte: 1, 19 y 29.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.