Rescatista al que le robaron su moto en medio de la emergencia del terremoto se pronunció y sorprendió con sus declaraciones

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó historias de solidaridad, pero también situaciones inesperadas para quienes decidieron salir a ayudar a las personas afectadas.

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Una de ellas ocurrió en Pereira, donde un joven rescatista denunció el robo de su motocicleta mientras cumplía labores de apoyo a los damnificados.

El caso de Samuel Montoya se conoció a través del medio regional Pereira en Vivo. Según relató el joven, su motocicleta, de placas UUO50A y color azul, desapareció en el barrio Providencia. El vehículo, además de ser su medio de transporte, era una herramienta fundamental para movilizarse durante las jornadas de ayuda.

“Con eso me muevo para todo lado… Eso no se le hace a alguien que está tratando de ayudar a las personas más damnificadas que verdaderamente lo están necesitando.”

Sus palabras generaron una fuerte reacción en redes sociales y varias personas comenzaron a buscar alternativas para ayudarlo y algunos se ofrecieron a conseguirle una nueva motocicleta.

Algunos de los famosos que reaccionaron fueron Juanda Caribe y Altafulla, quienes manifestaron públicamente su intención de entregarle un vehículo y tratar de establecer contacto con él. Además, una empresa de motos aseguró haberse comunicado con el rescatista para conocer su situación.

Sin embargo, Samuel sorprendió al explicar que, por ahora, no aceptaría esos ofrecimientos. El joven señaló que otra persona está organizando una Vaki para apoyarlo y consideró que recibir múltiples ayudas podría ser aprovechado de manera indebida.

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¿Qué ha pasado con el caso de Samuel Montoya?

Después de que su historia se hiciera viral en las redes sociales, Montoya reapareció para agradecer las muestras de solidaridad y explicar que todavía no ha recibido una motocicleta.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito, a todos los influencers. Todavía no he recibido ninguna moto de nadie porque ya hay una persona que quiere hacer una labor conmigo y sería muy avaricioso de mi parte. Quizás yo recupere mi moto, así que quiero hacer una vaca para apoyar a las personas que lo necesitan acá en Pereira”.

Con estas palabras, el rescatista dejó claro que su prioridad continúa siendo ayudar a quienes resultaron afectados por el terremoto.