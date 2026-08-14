¿Van a demoler edificios en Cali? Esta es la verdad sobre las cadenas que circulan en WhatsApp tras fuerte terremoto en Colombia

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto y que provocó afectaciones en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, mantiene en alerta a la población.

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En medio de la incertidumbre generada por el sismo, comenzaron a difundirse a través de WhatsApp y redes sociales mensajes que advertían sobre supuestas demoliciones inmediatas de edificios afectados en Cali.

Ante la circulación de esta información, el Gobierno distrital hizo un llamado a la ciudadanía a no replicar cadenas sin verificar su origen y a consultar únicamente los canales oficiales. Además, la Alcaldía de Cali desmintió que se hayan programado implosiones de edificaciones como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4.

Comenzaron a circular en redes sociales mensajes sobre supuestas demoliciones inmediatas en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

La administración local explicó que cualquier decisión de demolición deberá estar respaldada por diagnósticos técnicos que determinen el nivel de afectación de cada inmueble. Además, en caso de ser necesario intervenir alguna estructura, se contemplan evacuaciones preventivas y un procedimiento que será comunicado previamente a la población para evitar riesgos mayores.

“Caleños, frente a la información que ronda las redes sociales de unas implosiones que se realizarán en horas de la madrugada, quiero desmentir toda esa información. Es falsa”, rechazó el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, Ricardo Peñuela Munevar.

¡Información falsa!



Parte de ayudar dentro de esta emergencia es comunicar correctamente y no replicar información falsa. La información falsa genera pánico, caos y temor.



Ayudemos entre todos para replicar solo información oficial dispuesta por nuestros canales. pic.twitter.com/7IS8dyUm9T — Secretaría de Gestión del Riesgo (@RiesgoCali) August 13, 2026

La Alcaldía de Cali también explicó que la Secretaría de Gestión del Riesgo, en coordinación con la Secretaría de Vivienda y la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (Edru), dispone de un equipo de ingenieros estructurales encargado de inspeccionar los inmuebles que resultaron afectados por el sismo.

A partir de estas evaluaciones se determinará cuáles edificaciones presentan daños que requieren algún tipo de intervención, por lo que la administración distrital aclaró que no se realizarán demoliciones de forma inmediata o indiscriminada, ya que cada estructura deberá ser analizada previamente para establecer las medidas correspondientes.

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“La Secretaría de Gestión del Riesgo, en compañía de Vivienda y la Edru, tendrá unos ingenieros estructurales haciendo el diagnóstico para poder hacer unas demoliciones de manera controlada y socializada. Esto tendrá unas evacuaciones preventivas al perímetro para poder realizarlas, para no poner en riesgo a las demás personas”, señaló el secretario de la entidad.

La administración distrital reiteró, mediante un comunicado, que las versiones sobre una presunta implosión no son ciertas. Además, señaló que la difusión de información falsa durante la emergencia puede aumentar la incertidumbre entre los ciudadanos, generar confusión y dificultar la coordinación de las labores de atención y respuesta.

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“El Gobierno Distrital de Cali hace un llamado respetuoso a la ciudadanía para que verifique la información con fuentes oficiales, antes de ser difundida por sus redes sociales”, dice el comunicado compartido por la Alcaldía de Cali.