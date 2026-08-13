Denuncian fallas en Movistar Colombia: celulares y servicios de hogar se quedan sin señal; estos son los lugares más afectados

Usuarios de Movistar en diferentes zonas de Colombia reportaron este jueves 13 de agosto problemas para conectarse a internet y utilizar algunos de los servicios de la compañía. Las primeras quejas comenzaron a aparecer en redes sociales alrededor de las 7:00 p. m.

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La situación generó preocupación entre los clientes, especialmente porque las fallas se presentan en un momento en el que la conectividad resulta fundamental para mantenerse informado y comunicarse.

Usuarios reportan problemas con Movistar

A través de X, varios usuarios manifestaron su inconformidad por las dificultades para acceder a los servicios de Movistar. Los reportes hacen referencia tanto a las conexiones de internet para el hogar como a los servicios móviles.

Las quejas se concentraron principalmente durante la noche de este jueves, cuando diferentes clientes comenzaron a señalar que no podían navegar con normalidad o que presentaban interrupciones en sus conexiones.

Hasta el momento, los reportes de los usuarios permiten dimensionar el alcance de la situación, aunque la afectación puede variar dependiendo de la zona y del servicio contratado.

Estos son los servicios que presentan más reportes

La plataforma Downdetector, que permite conocer en tiempo real los reportes de usuarios sobre posibles interrupciones en diferentes servicios, también registró un incremento de las quejas relacionadas con Movistar.

De acuerdo con los datos reportados por la plataforma, los problemas se distribuyen de la siguiente manera:

Internet de banda ancha: 46 %.

46 %. Internet móvil: 21 %.

21 %. WiFi: 18 %.

Las cifras muestran que las mayores dificultades estarían relacionadas con los servicios de internet de banda ancha, aunque también se registraron numerosos reportes sobre la conectividad móvil.

Bogotá aparece entre las zonas con más reportes

El mapa de Downdetector muestra reportes distribuidos por diferentes regiones del territorio nacional. Bogotá aparece con una de las concentraciones más fuertes, representada por una zona de mayor intensidad en el centro del país.

La capital no es, sin embargo, el único lugar donde se han presentado inconvenientes. El mapa también muestra puntos de reportes en varias de las principales ciudades colombianas.

Entre ellas aparecen:

Medellín , en Antioquia.

, en Antioquia. Cali , en el Valle del Cauca.

, en el Valle del Cauca. Cartagena , en Bolívar.

, en Bolívar. Santa Marta y Barranquilla , en la región Caribe.

, en la región Caribe. Bucaramanga, en Santander.

La presencia de reportes en ciudades ubicadas en diferentes regiones evidencia que las dificultades no estarían concentradas exclusivamente en una zona del país.

Los reportes de Movistar se extienden por Bogotá, Medellín, Cali y varias zonas del país. Foto: Downdetector

También hay reportes en el Eje Cafetero y otras regiones

El mapa de la plataforma también muestra puntos de actividad en otras ciudades y departamentos.

En el Eje Cafetero, se observa una zona con concentración de reportes alrededor de Manizales, Pereira y Armenia, mientras que también aparecen registros hacia el área de Ibagué y sus alrededores.

Más al sur del país, Neiva figura entre las zonas con reportes, al igual que Pasto, en Nariño, cerca de la frontera con Ecuador.

También se observa un punto de menor intensidad en el área de Cúcuta y Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.

La situación continúa siendo seguida por los usuarios, quienes esperan información oficial sobre el alcance de los inconvenientes y el momento en que los servicios podrán volver a operar con normalidad.