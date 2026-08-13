Así de fácil puede saber la ubicación de un familiar o amigo con ayuda de su número de celular

La tecnología ha transformado numerosos aspectos de la vida cotidiana y, en la actualidad, permanecer conectado es fundamental para acceder a información, comunicarse y llevar a cabo distintas actividades tanto profesionales como personales.

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Los celulares modernos han evolucionado hasta concentrar múltiples herramientas y servicios en un solo equipo. Sin embargo, para aprovechar buena parte de estas funciones, es necesario contar con una conexión estable a internet.

Un ejemplo es WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, que permite enviar mensajes de texto, notas de voz, fotografías y videos, además de compartir estados y realizar videollamadas.

¿Necesita saber dónde está alguien? Así funciona la ubicación de WhatsApp

Entre sus funciones también se encuentra la posibilidad de compartir la ubicación, ya sea en tiempo real o la posición actual. Esta herramienta puede resultar útil para informar a familiares o personas cercanas dónde se encuentra alguien, especialmente en situaciones en las que se busca facilitar su ubicación o estar pendiente de su llegada.

Para utilizar esta función, WhatsApp necesita tener habilitado el acceso a la ubicación. Foto: 123RF

Si se necesita conocer la ubicación de un contacto, es necesario pedirle que la comparta directamente desde WhatsApp. El proceso es sencillo y requiere apenas unos pasos.

Para hacerlo, primero se deben activar los permisos de WhatsApp desde los ajustes del teléfono. Después, desde la aplicación, se selecciona la opción de ‘Ubicación’ y luego ‘Compartir ubicación’ en tiempo real. Allí se elige durante cuánto tiempo permanecerá activa y se envía al contacto.

Si una persona necesita conocer dónde está alguien, debe pedirle directamente que comparta su ubicación desde WhatsApp. Foto: Getty Images

La persona que comparte su ubicación puede dejar de hacerlo en cualquier momento al seleccionar ‘Dejar de compartir’. Si se cumple el periodo establecido, la ubicación también deja de actualizarse automáticamente.

De esta manera, WhatsApp permite compartir la posición con un contacto durante un tiempo determinado, sin que sea necesario mantener esta función activa de forma permanente. Los permisos de ubicación, además, pueden modificarse o desactivarse posteriormente desde los ajustes del dispositivo.