Instagram cambia después de 10 años su aplicación y sorprende a los usuarios: Adam Mosseri reveló detalles

Instagram, una de las redes sociales más populares del mundo, sorprendió a millones de usuarios con un cambio en su identidad visual. La modificación fue anunciada por Adam Mosseri, director ejecutivo de la plataforma, quien explicó las razones detrás de esta renovación.

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A lo largo de los años, la compañía ha transformado su imagen en varias ocasiones. Pasó de un diseño inspirado en las cámaras fotográficas antiguas a un símbolo minimalista que terminó convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de la plataforma.

Ahora, el cambio llega después de una década sin modificaciones en el logo que aparece en la parte superior de la aplicación. Según explicó Mosseri, la actualización busca darle un aspecto más limpio y contemporáneo, sin perder los elementos que han caracterizado a la marca desde sus inicios.

“El logotipo en la parte superior de la aplicación no había cambiado en 10 años, así que era hora de renovarlo. Es más limpio y moderno, y hace referencia al original, así como a la sencillez y el cuidado artesanal que siempre han definido a Instagram”, señaló el ejecutivo.

A diferencia de otras renovaciones de identidad visual, esta vez el conocido ícono de la cámara no fue modificado. El ajuste se concentra principalmente en la forma en que aparece escrita la palabra “Instagram”.

El nuevo diseño combina rasgos de una tipografía cursiva con elementos propios de las letras de imprenta, dando como resultado una apariencia más actual y sencilla. De esta manera, la compañía busca mantener el reconocimiento que ha construido durante años, pero con una imagen que refleje la evolución de la plataforma.

El cambio ya comenzó a generar reacciones entre los usuarios y seguidores de la aplicación. Para algunos, la nueva propuesta aporta un aspecto más moderno y renovado.

El cambio no modifica el tradicional ícono de la cámara. Foto: Anadolu via Getty Images

Con esta actualización, la red social mantiene uno de los elementos más reconocibles de su identidad, pero introduce pequeños cambios para adaptar su apariencia a la etapa actual de la plataforma.