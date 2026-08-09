Familia, entre lágrimas, denuncia la manera en cómo delincuentes robaron su camión de trabajo en la localidad de Suba

“Acaban de robar el camión de trabajo de mis papás”. De esta forma, con la voz totalmente entrecortada y el rostro cubierto de lágrimas, una joven denunció en redes sociales la forma en cómo en la mañana de este domingo 9 de agosto hurtaron el vehículo en la localidad de Suba.

En el video, la joven detalló que en el barrio Las Flores, ubicado en el noroccidente de Bogotá —muy cerca al portal de Suba— a las 4:19 de la mañana se presentó el robo.

“Nuestro logístico llegó a descargar el camión, al frente de su casa, a las 4 de la mañana y ahí lo robaron”, señaló otra mujer que aparece en el video.

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Por esto, le hizo un llamado urgente a las autoridades para que ubiquen el camión de placas TSY 278.

El camión es plateado, la puerta trasera es de color azul y tiene la imagen de la Virgen en la parte delantera.

En el vehículo, indicaron, estaban los elementos de una boda que acababan de celebrar. “Es nuestro trabajo, es fruto de nuestro trabajo”, enfatizó.

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Las mujeres le pidieron a la Policía de Bogotá que escuche sus ruegos y tome cartas en el asunto de manera inmediata.

“Esto no es posible. Ahí está todo el esfuerzo de mis papás, de años de trabajo”, señaló la joven que montó el video de la denuncia pública en sus redes sociales.

“Ayudemos a encontrar el camión. Que lo regresen, por favor, que lo regresen, es todo nuestro trabajo. Ahí están nuestras pertenencias”, manifestaron.

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Las denunciantes han recibido todo tipo de mensajes de apoyo en las redes sociales.

Por el momento, las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento frente a esta denuncia.

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