Avanza recuperación del servicio de energía tras sismo, pero persisten afectaciones en cinco departamentos

La recuperación del servicio de energía eléctrica avanza de manera gradual en varias regiones del país luego del evento sísmico registrado durante la jornada de este lunes.

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XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, informó que, con corte a las 3:00 de la tarde, todavía se presentan afectaciones en la atención de la demanda, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

En XM entendemos lo que significa para las familias y comunidades enfrentar una situación como esta. Por eso, acompañamos con solidaridad a quienes hoy se han visto afectados. pic.twitter.com/lmYxLcAMob — XM SA ESP (@XM_SA_ESP) August 10, 2026

De acuerdo con el reporte, las condiciones del sistema han mejorado frente a las afectaciones registradas inicialmente, aunque persisten zonas que requieren trabajos y verificaciones para avanzar en el restablecimiento del suministro.

En el Valle del Cauca, la afectación inicial de la demanda, que alcanzaba el 70 %, se redujo al 46 %. Esto representa una recuperación importante, aunque cerca de la mitad de la demanda continúa afectada según el corte entregado por XM.

Una evolución similar se registra en Cauca, Quindío y Risaralda, donde la afectación pasó del 82 % al 42 %. La reducción evidencia avances en la recuperación del servicio, pero también muestra que todavía existen sectores que permanecen sin una atención normal de su demanda eléctrica.

El movimiento generó preocupación entre la población y dejó afectaciones en diferentes zonas del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Por su parte, en Cauca y Nariño, la afectación disminuyó del 44 % al 13 %, lo que constituye una de las recuperaciones más significativas reportadas hasta el momento.

La situación más crítica se mantiene en Chocó, donde la afectación de la demanda continúa siendo reportada como “casi total”. Sin embargo, XM aclaró que esta información se encuentra en proceso de verificación debido a dificultades en las comunicaciones y en la supervisión por parte del agente encargado.

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XM explicó que el restablecimiento del servicio depende de la disponibilidad de las redes eléctricas y de que existan condiciones adecuadas de seguridad para intervenirlas. Por esta razón, la recuperación no se desarrolla de manera uniforme en todas las zonas afectadas.

La entidad señaló además que mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector eléctrico para revisar las condiciones necesarias y facilitar la recuperación del servicio en los lugares donde aún persisten interrupciones.