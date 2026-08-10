Terremoto en Colombia: en Antioquia, el sismo deja un saldo preliminar de una persona muerta y afectaciones en 40 municipios

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, emitió un nuevo comunicado para informar sobre los graves daños que el terremoto de este lunes 10 de agosto dejó en más de 40 municipios de su departamento.

Además, señaló que una persona murió por la caída de una roca en el municipio de Támesis, ubicado en el suroeste de Antioquia, a 117 kilómetros de Medellín.

En Antioquia, evalúan afectaciones en 15 instituciones educativas tras el terremoto de este lunes. Foto: Redes sociales

“Antioqueños, con dolor reporto la muerte de un habitante de Támesis. El hombre, de 73 años, falleció producto del desprendimiento de una roca. Enviamos un saludo de solidaridad a su familia y a todo el pueblo de este bello municipio del suroeste del departamento”, dijo el gobernador Rendón.

El sismo de 7.4 que sacudió esta región a las 7:34 a. m. provocó daños en 40 de los 125 municipios de Antioquia.

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Según el gobernador, 15 instituciones educativas están en evaluación de la infraestructura, cinco sedes hospitalarias tienen afectaciones, la vía en Titiribí presenta daños, hay 54 viviendas afectadas y la iglesia de Venecia se encuentra afectada. Además, descartó daños o riesgos en Hidroituango.

El Servicio Geológico Colombiano reportó una nueva réplica tras el terremoto con epicentro en San José del Palmar, en Chocó. El nuevo evento ocurrió sobre las 10:01 a. m., con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 88 kilómetros de esa población.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, descartó que en la ciudad haya afectaciones graves o personas fallecidas.

El Metro de Medellín activó un protocolo para los movimientos telúricos de esta magnitud y suspendió operaciones en las líneas A y B, así como en los seis metrocables.

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El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, dijo que avanza la evaluación del sistema, aunque no se han hallado daños; tampoco hubo personas lesionadas o fallecidas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que 20 edificios colapsaron en medio del terremoto de este lunes.

“Al momento tenemos, por lo menos, 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, dijo el mandatario.