Un fuerte vendaval dejó 40 viviendas afectadas en Santa Bárbara, Antioquia, tras causar daños principalmente en los techos.

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Vendaval en Santa Bárbara dejó daños en viviendas y cultivos

Un fuerte vendaval causó daños en diferentes sectores de Santa Bárbara, Antioquia, donde al menos 40 viviendas resultaron afectadas, principalmente por daños en sus cubiertas.

La emergencia se extendió tanto a zonas urbanas como rurales y obligó a los equipos de atención a desplazarse para verificar las condiciones de las familias damnificadas.

De acuerdo con el reporte de Telemedellín, publicado este 10 de agosto, entre las zonas afectadas están las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales.

En el área urbana también se reportaron daños en sectores como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas.

Las autoridades evalúan el territorio para establecer con mayor precisión la magnitud de los daños y actualizar el registro de personas damnificadas.

La emergencia también tuvo consecuencias sobre el servicio de energía eléctrica.

El mismo medio en mención informó que se presentaron interrupciones en varios sectores del municipio, mientras avanzaban las labores de atención y verificación en las zonas más afectadas.

Pero el impacto de los vientos no se limitó a las viviendas. El vendaval también provocó daños en cultivos de plátano, café y mango, productos que hacen parte de las actividades agrícolas de la zona.

Santa Bárbara vuelve a enfrentar los efectos de un vendaval

Los vendavales no son un fenómeno nuevo para Santa Bárbara.

En octubre de 2025, otro episodio de fuertes vientos provocó daños en al menos 30 viviendas, afectó la cubierta de una institución educativa y dejó varias veredas sin servicio de energía eléctrica, según reportó entonces Caracol Radio.

En aquella emergencia, las autoridades también reportaron caída de árboles y afectaciones en vías rurales.

El antecedente muestra que los fuertes vientos pueden generar impactos importantes en este municipio del suroeste antioqueño.

En el episodio registrado este 10 de agosto, el balance preliminar es de alrededor de 25 familias damnificadas, además de daños en cultivos y dificultades con el suministro eléctrico en algunos sectores.

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La cifra podría cambiar a medida que los organismos encargados terminen de revisar las zonas urbanas y rurales.

Por ahora, las autoridades mantienen la atención sobre las familias afectadas y continúan con la evaluación de los daños provocados por el vendaval en Santa Bárbara.

Por su parte, la Alcaldía de Santa Bárbara informó sobre la atención de las afectaciones ocasionadas por el vendaval y el despliegue para atender la emergencia en el municipio.