Se conocen las primeras fotos del traslado de los capos de la cárcel de Itagüí que negociaban la Paz Total con Petro

Desdes la madrugada de este 7 de agosto, decenas de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fuertemente armados, se desplegaron estratégicamente en los accesos a los patios y en las zonas donde se encontraban las celdas de mayor privilegio para ejecutar las órdenes de traslado a varios de los internos señalados como cabecillas de estructuras criminales.

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En ese contexto, se conocieron las primeras imágenes que permiten observar parte del operativo realizado dentro de la cárcel de Itagüí, en medio de un amplio dispositivo de seguridad. La intervención puso fin a la permanencia de estos internos en el penal.

La medida quedó establecida en una resolución expedida el 6 de agosto, mediante la cual se dispuso el traslado de Douglas, Carlos Pesebre, Lindolfo, Tom, Fritanga y cerca de una decena de cabecillas más que permanecían recluidos en la cárcel de Itagüí bajo condiciones privilegiadas.

Traslado de los capos de la cárcel de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana

El centro penitenciario está ubicado en el sur del Valle de Aburrá, una zona donde estas estructuras criminales han ejercido durante años una fuerte influencia a través de actividades como el sicariato, el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, además del control de servicios clandestinos de agua y energía en sectores de invasión.

Los cabecillas, que durante los últimos meses habían llamado la atención por mostrarse ante los medios con prendas de lujo y por las particulares condiciones de sus celdas, tuvieron que abandonar esas comodidades.

La intervención puso fin, al menos por el momento, a la permanencia de estos internos en el penal. Foto: Suministrado a Semana

Traslado de varios cabecillas de estructuras criminales que permanecían recluidos en la cárcel de Itagüí y que estuvieron relacionados con los procesos de negociación de la llamada Paz Total durante el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Suministrado a Semana

Además, de acuerdo con un anuncio realizado por el presidente Abelardo De La Espriella, las personas privadas de la libertad serán trasladadas a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

“La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios”, se lee en el comunicado oficial emitido por el mandatario.

#ATENCIÓN | Por instrucción del presidente de la República, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), el INPEC ejecutó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil, vinculadas a negociaciones de paz, hacia establecimientos penitenciarios de alta… pic.twitter.com/XDiJOP9XdU — Defensores de la Patria (@defensoresco) August 8, 2026

Esta medida hace parte de una de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, que tiene el objetivo de “recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la Ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional”, según el comunicado.