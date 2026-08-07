Política

Presidente Abelardo De La Espriella posesionó a los 18 ministros que integran su gabinete

En un principio, este equipo lo acompañará en sus cuatro años de mandato.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

7 de agosto de 2026 a las 11:00 p. m.
Tras su discurso y homenaje a las Fuerzas Armadas, el presidente Abelardo De La Espriella posicionó a su gabinete.
Tras su discurso y homenaje a las Fuerzas Armadas, el presidente Abelardo De La Espriella posicionó a su gabinete. Foto: Publicaciones Semana-Guillermo T

Tras la ceremonia de toma de posesión, el presidente Abelardo De La Espriella formalizó el nombramiento de los 18 profesionales que encabezarán los ministerios de la administración pública.

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En el Ministerio del Interior asumió el excongresista Rodrigo Lara, designado para coordinar las relaciones institucionales con el Congreso.

En el área de Defensa, la titularidad fue otorgada al mayor general retirado del Ejército Jorge Eduardo Mora, encomendado a la conducción de la Fuerza Pública. La política exterior estará a cargo del académico Omar Bula Escobar, encargado de la reestructuración diplomática en la Cancillería.

Para la gestión de las finanzas públicas, el economista Miguel Gómez Martínez fue posicionado en la cartera de Hacienda, con el fin de supervisar los recursos estatales. Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino asumió la dirección del Ministerio de Justicia.

Carteras del sector social, salud y educación

En el sector de la salud pública, la abogada Ana María Vesga asumió la jefatura de la entidad, anunciando medidas sobre la asignación de citas y entrega de insumos. En el área educativa, la jurista y exfiscal general Viviane Morales tomó la orientación institucional de la cartera correspondiente.

La representación del Ministerio del Trabajo quedó bajo la responsabilidad de la abogada Natalia López, quien cuenta con trayectoria en la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, la administración del sector deportivo fue encomendada a Juliana Gutiérrez, orientada a la gestión comunitaria.

En el Ministerio de Cultura, el presidente designó a la periodista y exsenadora Paola Holguín. Las políticas de ciencia, tecnología e innovación serán lideradas por la ingeniera Claudia Benavides Salazar, seleccionada mediante la convocatoria del banco de talentos estatal.

Infraestructura, desarrollo productivo y recursos naturales

El desarrollo del sector agropecuario estará liderado por el empresario Indalecio Dangond Baquero. En materia de comercio, industria y turismo, la dirección fue asignada al exsenador Mauricio Gómez Amín, mientras que la economista Elsa Noguera asumió el Ministerio de Transporte.

La gestión del hábitat y la infraestructura urbana quedó a cargo de Jaime Andrés Beltrán en el Ministerio de Vivienda. La dirección de las tecnologías de la información y las comunicaciones fue entregada a la periodista Alexandra Falla, enfocada en la conectividad digital.

Por su parte, el biólogo Fabio Arjona encabezará las políticas ambientales del territorio nacional. Finalmente, la ingeniera eléctrica María Nohemí Arboleda fue posesionada en la cartera de Minas y Energía para coordinar los planes del sector energético nacional.