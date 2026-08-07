Presidente Abelardo De La Espriella posesionó a los 18 ministros que integran su gabinete

Tras la ceremonia de toma de posesión, el presidente Abelardo De La Espriella formalizó el nombramiento de los 18 profesionales que encabezarán los ministerios de la administración pública.

Primer anuncio de Estados Unidos sobre el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella trazó la ruta de su Gobierno y lanzó advertencias a la izquierda: “No habrá espacios para maniobras que atenten contra la estabilidad de la Nación”

En el Ministerio del Interior asumió el excongresista Rodrigo Lara, designado para coordinar las relaciones institucionales con el Congreso.

Este 7 de agosto, @Rodrigo_Lara_ asume como nuevo ministro del Interior, con el compromiso de trabajar por una Colombia más segura, unida y con mayor presencia del Estado en las regiones, aportando desde esta cartera a la construcción de la #PatriaMilagro. 🇨🇴 pic.twitter.com/sXsjgQi2qs — MinInterior Colombia (@MinInterior) August 8, 2026

En el área de Defensa, la titularidad fue otorgada al mayor general retirado del Ejército Jorge Eduardo Mora, encomendado a la conducción de la Fuerza Pública. La política exterior estará a cargo del académico Omar Bula Escobar, encargado de la reestructuración diplomática en la Cancillería.

El Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), posesionó a Omar Bula Escobar (@omarbula) como Ministro de Relaciones Exteriores.



Con más de dos décadas de trayectoria al servicio de la diplomacia, la cooperación internacional, y el… pic.twitter.com/AJW7zZVWyV — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 8, 2026

Para la gestión de las finanzas públicas, el economista Miguel Gómez Martínez fue posicionado en la cartera de Hacienda, con el fin de supervisar los recursos estatales. Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino asumió la dirección del Ministerio de Justicia.

El presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) posesionó a Iván Alfonso Cancino González como Ministro de Justicia y del Derecho.



Reconocido penalista, académico, docente universitario y columnista, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector justicia. 🧵👇🏻 pic.twitter.com/niQQjKL7UG — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) August 8, 2026

Carteras del sector social, salud y educación

En el sector de la salud pública, la abogada Ana María Vesga asumió la jefatura de la entidad, anunciando medidas sobre la asignación de citas y entrega de insumos. En el área educativa, la jurista y exfiscal general Viviane Morales tomó la orientación institucional de la cartera correspondiente.

Un nuevo capítulo comienza para la salud en Colombia. Damos la bienvenida a la Dra. @AnaVesga_G, quien asume como Ministra de Salud y Protección Social el reto de liderar un sector clave para el país.



¡Bienvenida, ministra!#PatriaMilagro pic.twitter.com/li3Qc6lTHJ — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) August 8, 2026

La representación del Ministerio del Trabajo quedó bajo la responsabilidad de la abogada Natalia López, quien cuenta con trayectoria en la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, la administración del sector deportivo fue encomendada a Juliana Gutiérrez, orientada a la gestión comunitaria.

En el Ministerio de Cultura, el presidente designó a la periodista y exsenadora Paola Holguín. Las políticas de ciencia, tecnología e innovación serán lideradas por la ingeniera Claudia Benavides Salazar, seleccionada mediante la convocatoria del banco de talentos estatal.

Infraestructura, desarrollo productivo y recursos naturales

El desarrollo del sector agropecuario estará liderado por el empresario Indalecio Dangond Baquero. En materia de comercio, industria y turismo, la dirección fue asignada al exsenador Mauricio Gómez Amín, mientras que la economista Elsa Noguera asumió el Ministerio de Transporte.

🇨🇴 Desde el Ministerio de Transporte damos la bienvenida al nuevo Presidente de Colombia. @ABDELAESPRIELLA

Seguiremos trabajando por una movilidad más segura, equitativa y sostenible, conectando territorios y construyendo, desde el sector transporte. pic.twitter.com/4f9ReErS3y — MinTransporte (@MinTransporteCo) August 8, 2026

La gestión del hábitat y la infraestructura urbana quedó a cargo de Jaime Andrés Beltrán en el Ministerio de Vivienda. La dirección de las tecnologías de la información y las comunicaciones fue entregada a la periodista Alexandra Falla, enfocada en la conectividad digital.

¡Bienvenido, ministro @soyjaimeandres!



Con su experiencia y vocación de servicio, asumimos juntos el reto de seguir transformando los territorios y cerrando brechas para construir un mejor futuro para los colombianos.



¡Llega una nueva era al @Minvivienda! pic.twitter.com/GdPyC2XioM — Minvivienda (@Minvivienda) August 8, 2026

Por su parte, el biólogo Fabio Arjona encabezará las políticas ambientales del territorio nacional. Finalmente, la ingeniera eléctrica María Nohemí Arboleda fue posesionada en la cartera de Minas y Energía para coordinar los planes del sector energético nacional.