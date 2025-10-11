CONFIDENCIALES
El presidente Petro, finalmente, no hizo un nuevo revolcón en su gabinete
El presidente Petro se “echó para atrás” con la medida anunciada desde septiembre.
El presidente Gustavo Petro echó para atrás la salida de algunos de sus ministros que había anunciado en septiembre, cuando congresistas de los partidos de La U, la Alianza Verde y el Liberal no apoyaron a su candidata María Patricia Balanta para llegar a la Corte Constitucional.
Petro frenó la salida del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de la ministra de Comercio, Diana Morales. Sanguino, del Partido Verde, ha sido clave en las tensas negociaciones del Gobierno con el Congreso, mientras que Morales, de raíces liberales, logró mantenerse en el gabinete por su protagonismo en temas como la zona binacional con Venezuela.
Lo cierto es que la relación que sí quedó fisurada es la de Petro con La U, pues el entonces ministro TIC, Julián Molina, fue efectivamente relevado del cargo.