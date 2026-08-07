“Con mucho amor”: Gabriela Muñoz reapareció con emotiva despedida a Petro tras polémica por la Aerocivil

Gabriela Muñoz Olaya volvió a pronunciarse públicamente este viernes, 7 de agosto, esta vez para despedir a Gustavo Petro tras finalizar su mandato como presidente de Colombia. La joven publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que agradeció al ahora exmandatario y habló sobre lo que representó para ella su proyecto político.

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“Hoy Gustavo Petro deja la Presidencia, pero no se irá nunca de nuestra historia”, comenzó diciendo Muñoz, quien destacó lo que, a su juicio, significó la llegada del líder de izquierda a la Casa de Nariño.

“Gracias, presidente. Por haber tenido el coraje de llegar hasta donde durante generaciones nos dijeron que los nuestros no podían llegar. Por incomodar, por abrir debates, que este país había preferido callar, y por demostrar que también desde otros lugares era posible gobernar Colombia”, escribió.

Sin embargo, uno de los apartados más personales llegó cuando Muñoz aseguró que los cuatro años del Gobierno Petro tuvieron una influencia directa en su propia vida.

“Y gracias, especialmente, porque mientras usted marcaba la historia de este país, también marcó la historia de mi vida. Una parte de la mujer que soy, de mis convicciones y de las luchas que decidí abrazar para siempre, nació y creció en estos años, desde que soy una niña”, afirmó.

“Con mucho amor, memoria, dignidad y con resistencia”

Muñoz también anticipó una nueva etapa política tras la salida de Petro y habló de “días de resistencia”, aunque sostuvo que esta no necesariamente debe expresarse desde la confrontación.

“Hoy empieza otro tiempo. Quizás uno más difícil. Vendrán días de resistencia, pero he entendido que antes de resistir políticamente tenemos que aprender a resistir humanamente, que no nos arrebaten el amor, la sensibilidad, la esperanza ni la capacidad de reconocernos incluso en medio de nuestras diferencias”, manifestó.

En otro de los apartados insistió en ese mensaje: “Resistir no siempre será gritar más fuerte. A veces resistir será seguir amando cuando quieran enseñarnos a odiar. Seguir defendiendo la vida cuando otros normalicen la violencia. Seguir creyendo en Colombia cuando parezca más fácil rendirse”.

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Finalmente, dejó una frase de agradecimiento al expresidente y cerró su publicación con un mensaje que acompañó con las banderas de Colombia y un corazón rojo.

“Hoy se cierra un gobierno, pero nunca nuestros sueños. Gracias, Gustavo Petro, por hacer historia y por enseñarnos que la historia también puede ser desafiada. Ahora nos corresponde a nosotros. Con mucho amor, memoria, dignidad y con resistencia”.