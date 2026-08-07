Director de la Policía se despide con el mantra que usa Francia Márquez: “Hasta que la dignidad se vuelva costumbre”

Durante los últimos años, la vicepresidenta Francia Márquez ha dicho una y otra vez una frase: “Hasta que la dignidad se vuelva costumbre”.

Se trata de un poderoso mantra usado por muchos movimientos sociales del continente y que fue casi un eslogan durante el gobierno de Gustavo Petro.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO

Por eso, llamó la atención que esa haya sido la frase con la que se despidió el director de la Policía, general William Rincón.

“𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗚𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗦𝗘 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗩𝗔 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗨𝗠𝗕𝗥𝗘”, tituló su mensaje en X.

El general dijo: “Hoy cierro esta etapa con una palabra que resume todo lo vivido: gracias. Gracias a los colombianos por confiar en su Policía; a cada mujer y hombre policía por servir con entrega, y a sus familias por acompañar este camino. Asumimos esta Dirección con una convicción: ningún policía puede servir con grandeza si antes no es tratado con dignidad. Por eso trabajamos para transformar sus condiciones de vida y fortalecer sus capacidades”.

El general Rincón habló de los resultados durante su periodo al mando. “Más de 17.000 patrulleros llamados a curso de ascenso, 23.335 auxiliares con salario mínimo pleno, la primera Universidad Policial de Colombia, mejores condiciones para nuestras familias y un seguro de vida fortalecido. En seguridad: más de 136.000 capturas, 233 toneladas de cocaína incautadas, 91 secuestrados rescatados y cerca de $100.000 millones en extorsiones prevenidas. Y, sobre todo, logramos reducir en un 42 % la muerte de nuestros policías frente al mismo periodo de 2025. Hoy, la confianza ciudadana llega al 69 % de favorabilidad, el nivel más alto de la Policía Nacional en los últimos diez años”.

Y aseguró: “Me voy agradecido y con la tranquilidad de haber servido con honor. Porque los cargos terminan, los uniformes cambian y los nombres pasan, pero queda lo que hicimos por las personas. Policía un día, policía toda la vida”.

El presidente Petro le respondió al general su mensaje con una petición. “Gracias, General, tratemos de dar las cifras de seguridad de los cuatro años”, escribió el primer mandatario.

Los trinos de Gustavo Petro este 7 de Agosto

El presidente ha enviado una serie de mensajes este viernes. En su primer trino, el jefe de Estado saliente anunció que sancionó la ley con la que se crea el programa de alimentación obligatorio en las universidades. Luego, le agradeció a Camilo Romero por un video en el que este último le expresó su gratitud por estos cuatro años. También anunció decisiones sobre el páramo de Santurbán, en Santander.

Gustavo Petro madrugó a lanzar una serie de mensajes a pocas horas de la posesión de Abelardo De La Espriella: “No me arrepiento”

En un trino, el primer mandatario saliente compartió una entrevista que le hizo su hija Antonella Petro. Allí, el primer mandatario cuenta que le dicen “Lord Petrosky”, “Aureliano” o simplemente “Gus”.

Antonella le preguntó al presidente qué siente de saber el respaldo de mucha gente. Y él contestó así: “Me siento protegido. El amor es un blindaje, es lo que permite la fuerza que he tenido”.

El presidente aseguró también que su consejo a los jóvenes es aprovechar el día como si fuera el último, estudiar, leer y, sobre todo, “ser libres. Jamás esclavos ni siervos”.