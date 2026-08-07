Abelardo De La Espriella compartió emotivo mensaje a pocas horas de posesionarse como presidente: “Cesó la horrible noche”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, compartió en la mañana de este viernes, 7 de agosto, un sentido mensaje a pocas horas de posesionarse como el nuevo mandatario de los colombianos.

En su reflexión, De La Espriella recordó que al inicio de su campaña, en julio del año pasado, muchos creían que su camino a la Casa de Nariño era “imposible”. Además, aseguró que será “un presidente de la provincia, de las regiones”.

“Hace apenas unos meses emprendí un camino que muchos creían imposible. El 16 de julio de 2025 anuncié mi decisión de aspirar a la Presidencia de Colombia. Desde ese día comenzó una travesía que nos llevó a recorrer más de 90 municipios, a recoger más de cinco millones de firmas y a vivir once meses de una campaña intensa, llena de esperanza y compromiso. Gracias a la confianza de más de 13 millones de colombianos, hoy tengo el inmenso honor de convertirme en su Presidente: un presidente de la provincia, de las regiones y de todos los colombianos”, dijo.

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“Cada abrazo, cada conversación, cada palabra de aliento y cada paso de este recorrido hicieron posible este momento. Esta victoria no es de un hombre; es de un pueblo que decidió creer que Colombia podía volver a levantarse”, agregó De La Espriella, quien manifestó que, a partir de este viernes, empieza el reto de cumplirles a los colombianos.

Abelardo De La Espriella se posesionará en la USC Arena de Cali. Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

“A pocas horas de iniciar la Era del Tigre, comienza el verdadero desafío: cumplirle a Colombia y construir, con trabajo, autoridad, transparencia y amor por la Patria, la Patria Milagro que prometimos. Ahora solo resta trabajar sin descanso, servir a la Nación y honrar la confianza que el pueblo depositó en mí, como lo hicieron Cincinnato, Ciro y el rey David cuando asumieron el deber de conducir a su pueblo. ¡Cesó la horrible noche! Nos vemos en Cali”, sostuvo.