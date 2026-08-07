Este viernes, 7 de agosto, a las 3 p. m., el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le pondrá la banda presidencial al abogado Abelardo De La Espriella, quien el pasado 21 de junio le ganó el pulso a la izquierda y dará un viraje frente al mandato de Gustavo Petro, quien dejará la Casa de Nariño tras cuatro años del primer gobierno de izquierda.

“Siempre voy a defender la libertad de prensa”: el mensaje de Abelardo De La Espriella a los periodistas antes de asumir la Presidencia

El evento se desarrollará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali a las 3 p. m., un hito que marca la historia del país, pues nunca antes un mandatario había mirado a las regiones para hacer un evento de este tipo, que generalmente se realiza en la Casa de Nariño.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La presentación del evento estará a cargo de Carolina Gómez y Miller Soto, quienes se desempeñarán como voceros de las comunicaciones del presidente entrante.

En las últimas horas se conoció que, según el protocolo establecido, De La Espriella recibirá la banda presidencial en la Arena de la USC y posteriormente se trasladará junto a los invitados al Batallón Pichincha, donde dará su discurso frente a las fuerzas militares, como lo había deseado desde un inicio.

En la lista de invitados se espera la presencia de varios líderes de distintos países. El rey de España, Felipe VI, es uno de los que concentrará la atención de los medios de comunicación. Según ha informado la Casa Real Española, llegará este viernes proveniente de Mallorca, junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

De otra parte, en la noche de este jueves ya arribaron al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Chile, José Antonio Kast.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recibieron en el Aeropuerto de Cali al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero del Reino de Marruecos, Nasser Bourita. Foto: Suministrada a SEMANA.

En la lista de invitados diplomáticos están el primer vicepresidente de Perú, Luis Galarreta; el canciller de Israel, Gideon Sa’ar; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard; y delegaciones de Corea del Sur y Portugal, entre otros.

Varios invitados de delegaciones de distintos países llegaron a lo largo de la jornada del jueves y ya conversaron con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien anunció que se establecieron acuerdos para trabajar conjuntamente en distintos frentes, especialmente para brindar oportunidades a los jóvenes.

“Estamos comprometidos en fortalecer oportunidades de comercio internacional de exportaciones que le permitan a las empresas colombianas incrementar sus ingresos y la generación de divisas en el país”, afirmó Restrepo.

En Cali ya se encuentran los miembros del gabinete que tendrá De La Espriella para el arranque de su gobierno. De igual manera, estarán varios mandatarios locales y regionales que han ido llegando de a poco a la capital vallecaucana. El Tigre ha dicho que trabajará para descentralizar el país y apoyar a las regiones de la mano de ellos.

Para el evento se reforzó la seguridad de Cali y del Valle del Cauca, tanto con integrantes de la Policía como del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad de los invitados. Según informó el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, se dispuso de cerca de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública para controlar la situación de orden público, con un esquema parecido al que se utilizó para la COP16. Se tomaron, además, algunas medidas como la ley seca y el día sin carro; además, habrá transporte público gratuito.

Las entradas y salidas de la capital vallecaucana están completamente custodiadas. Foto: Jorge Orozco/El País

El Congreso de la República deberá certificar la posesión de De La Espriella. El secretario general del Senado, Diego González, le dijo a SEMANA que el Parlamento en pleno está convocado a las 12 p. m. en la Arena de la USC, con el propósito de posesionar a De La Espriella.

Varios congresistas han anunciado que estarán ausentes, especialmente los miembros del Pacto Histórico, que han confirmado que no asistirán, así como integrantes de otras bancadas cercanas a la izquierda que han dicho que no participarán del evento. Algunos petristas estarán, por ejemplo, en la zona que desde ese sector denominaron como “Puerto Resistencia”.

Se espera que, luego de la posesión de De La Espriella, como lo ha anunciado el mandatario y como lo confirmó en las últimas horas José Manuel Restrepo, se firmen los primeros 90 decretos que ayudarán a ese “plan de choque” que ha dicho el gobierno entrante que tiene planeado para ajustar distintos sectores que consideran que terminaron afectados por el gobierno de Gustavo Petro.

Precisamente, varios integrantes del gobierno saliente han hecho el balance del primer gobierno de izquierda para resaltar en lo que se avanzó en los últimos cuatro años y las tareas que quedaron pendientes.

La ministra de Comercio, Diana Morales, destacó que ese fue uno de los sectores que creció. “Los resultados reflejan ese esfuerzo. En 2025, las exportaciones no minero energéticas alcanzaron una participación histórica del 52,6 % del total exportado, la más alta desde 2015. La inversión extranjera directa creció el 29 %, con un aumento importante de la inversión no extractiva, y el turismo se consolidó como uno de los principales generadores de divisas del país”, aseguró Morales.

Sin embargo, otros han criticado que el gobierno de Petro terminó envuelto en escándalos de supuesta corrupción, contratos firmados a última hora, nombramientos de personas cercanas en distintas entidades y otros hechos que han generado múltiples críticas por parte de varios sectores.

El presidente ha dicho que no reconoce la victoria de De La Espriella en las urnas y hasta dejó un mensaje que generó tensión porque dijo que el Tigre podría no terminar su mandato.

Petro terminó su gobierno denunciando que supuestamente habría un “entrampamiento” en contra de él y de Iván Cepeda en la Fiscalía General de la Nación. El mandatario terminó disgustado con varios mandatarios locales, con algunas ramas del poder y hasta con sus propios funcionarios, como sucedió con la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, una de sus personas de confianza en algún momento, que en la recta final de su mandato lo terminó denunciando.

A eso se le suma el escándalo de Juliana Guerrero de una supuesta red de corrupción en varias entidades para favorecer a empresarios y contratistas, o los audios de Eva Ferrer hablando de Verónica Alcocer, ambos revelados por SEMANA.

El gobierno de Abelardo De La Espriella promete dar un viraje al Estado y liderar el país desde los territorios. Ha dicho que no viajará al extranjero y que estará en las regiones más allá de la capital, Bogotá.

A partir de este viernes, a las 3 p. m., comenzará el gobierno de la “patria milagro”, como lo ha denominado el Tigre, un líder político que llegó a la Presidencia como un outsider, alejado de las dinámicas políticas, pero que ha dicho que tiene toda la intención de enfrentar los principales problemas del país.