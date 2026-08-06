Se conoció sorpresiva novedad sobre el primer discurso oficial que dará Abelardo De La Espriella como presidente

Continúan los preparativos para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que se realizará este viernes en Cali, capital del Valle del Cauca. En medio de los preparativos para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se conoció un cambio relacionado con el primer discurso oficial que pronunciará una vez asuma la Presidencia de Colombia.

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Según su equipo de prensa, el discurso se realizará en el Batallón Pichincha y no en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, escenario donde se llevará a cabo la ceremonia de posesión.

Además, se informó que la posesión de su gabinete ministerial también se realizará en las instalaciones de ese batallón.

“Una vez posesionado, el señor presidente Abelardo De La Espriella se dirigirá al Batallón Pichincha, en donde realizará el reconocimiento a las tropas, pronunciará su primer discurso oficial y posesionará a su gabinete ministerial”, señala un documento con el instructivo de la ceremonia.

Por otro lado, antes del acto de posesión, al que asistirán congresistas, presidentes internacionales y representantes de la rama legislativa, entre otros invitados, el mandatario electo envió un mensaje a la prensa.

En un video proyectado a los medios de comunicación acreditados para cubrir la ceremonia, De La Espriella anunció que respetará la libertad de prensa.

Cali se prepara para la posesión de Abelardo De La Espriella. Foto: José Luis Guzmán. El País

“De tal suerte que la labor del periodismo en una sociedad es fundamental. Por tanto, esa libertad periodística, esa libertad de opinión, esa libertad de prensa debe ser siempre salvaguardada porque es una garantía constitucional”, expresó De La Espriella.

Y agregó: “Yo siempre voy a defender la libre expresión, voy a defender la libertad de prensa. Por supuesto, esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad, a la veracidad de los hechos, porque ese es el verdadero periodismo, el que cuenta lo que ocurre con apego a la verdad. Lo otro no es periodismo, como tampoco es política aquella que se circunscribe al ataque, a la ofensa, a la infamia, a la camorra diaria”.

“La gran política es la que se mide por litros de agua, por kilómetros de carretera, por cobertura en salud, por oportunidades para los más desprotegidos y por la presencia del Estado en todos los territorios”, subrayó.

Y finalizó su declaración en el video: “Les reitero a todos ustedes, apreciados periodistas, todo mi agradecimiento y mi reconocimiento por la labor que a diario realizan y por cubrir este magno evento (ceremonia de posesión) que sin duda determina un nuevo rumbo para la nación, la patria milagro”.