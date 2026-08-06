Golpe a Verónica Alcocer: MinDefensa frenó decreto con el que pretendían otorgarle un esquema de protección vitalicio

Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro, recibió un duro golpe a semanas del final del gobierno. En el Ministerio de Defensa estaba listo un decreto que modificaba el Decreto 1069 de 2018, a través del cual se reglamenta la protección y seguridad para expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

En el artículo 3 de dicha normativa, se otorga esquema de protección vitalicio a expresidentes y exvicepresidentes, incluyendo a sus cónyuges, incluso si son sobrevivientes.

“Para garantizar la integridad personal de los expresidentes y exvicepresidentes de la República de Colombia y su cónyuge supérstite, ellos contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio, conformado por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, el cual se determinará de acuerdo a los resultados del estudio de nivel de riesgo que elabore la Policía Nacional”, se lee en el decreto.

Pero desde la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa tenían listo un decreto con el que ampliaban esto a quienes, en su momento, fueron pareja de un presidente en ejercicio, como el caso de Verónica Alcocer.

“Para garantizar la integridad personal de los expresidentes y exvicepresidentes de la República de Colombia y sus cónyuges, incluidos quienes hayan ostentado dicha calidad mientras los primeros cumplieron su periodo constitucional y los supérstites, ellos contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio”(sic), se lee en el documento.

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Veronica Alcocer decreto Ministerio defensa Foto: Suministrada a Semana

El borrador llegó al despacho de Angélica Verbel, ministra encargada de Defensa, un día después de asumir el cargo. Este medio conoció que se le envió, con aprobación del jefe jurídico de la cartera, y que provino directamente desde el Ministerio del Interior para su aprobación.

Angélica Verbel, ministra de Defensa (e), detuvo el decreto. Foto: Ministerio de Defensa

Fuentes de la cartera aseguran que, al ser requerida su firma para hacer efectivo el cambio, Verbel se negó de forma categórica, incluso rompiendo en dos el borrador en físico que le fue presentado.

Veronica Alcocer decreto Ministerio defensa Foto: Suministrada a Semana

El documento requería la firma de Armando Benedetti, ministro del Interior; Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, y de Verbel, como ministra de Defensa encargada.