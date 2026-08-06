Petro niega restricciones para viajar por el mundo y rechaza versiones sobre una eventual extradición tras comunicación de Interpol

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las versiones relacionadas con una supuesta restricción para viajar al exterior una vez deje su cargo y una eventual extradición.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que no existe ningún impedimento para desplazarse por diferentes países y descartó que enfrente un proceso de extradición.

“No hay nada que me impida moverme por el mundo ni es cierta una inminente extradición. Esta es la acción de la OFAC preguntando a Interpol”, afirmó Petro.

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El presidente, Gustavo Petro, el 4 de agosto de 2026 en Soacha (Cundinamarca). A su derecha, primera en la imagen, su hija Antonella Petro Alcocer. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

El jefe de Estado también rechazó cualquier señalamiento que lo vincule con actividades criminales o con el financiamiento irregular de su campaña presidencial.

“Yo sé que jamás he estado vinculado con negocios mafiosos o haya financiado mi campaña con ese tipo de recursos oscuros”, agregó.

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El presidente saliente, Gustavo Petro, dio una polémica declaración en la plaza pública. Foto: Presidencia

Las declaraciones se producen después de que se conociera una comunicación de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol, fechada el 3 de agosto de 2026, en la que ese organismo informa que, tras consultar a la Oficina Central Nacional (NCB) de Interpol en Estados Unidos, “actualmente no existen datos registrados en el Sistema de Información de Interpol” provenientes de ese país relacionados con Gustavo Francisco Petro Urrego.

En la misma comunicación, la Comisión aclara que sus competencias se limitan a los datos tratados dentro del Sistema de Información de Interpol y precisa que no tiene facultades para intervenir en archivos o procedimientos nacionales, los cuales corresponden exclusivamente a las autoridades competentes de cada Estado.

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El presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con estudiantes colombianos de medicina en medio de su visita a Cuba. Foto: Presidencia

Asimismo, se conoció una carta remitida por la firma Amadeus Legal and Financial Solutions al presidente Petro, en la que se le informa que la CCF confirmó la inexistencia de registros en el Sistema de Información de Interpol relacionados con su nombre.

El documento señala además que la Comisión examinó la solicitud presentada por la defensa y que la información fue puesta en conocimiento de la Secretaría General de Interpol.

Gustavo Petro será expresidente a partir del 7 de agosto. Foto: SEMANA

Según esa comunicación, la petición también incluyó una solicitud de medidas provisionales para que, en caso de que en el futuro se pretendiera registrar información relacionada con Petro en el sistema de Interpol, se le otorgara previamente la oportunidad de presentar alegaciones sobre la legalidad de dicho tratamiento de datos.

Con este contexto, el presidente insistió en que las versiones sobre supuestas limitaciones para viajar o una extradición carecen de fundamento y reiteró que no ha tenido vínculos con organizaciones mafiosas ni con recursos ilícitos para financiar su actividad política.