En el discurso que dio el presidente saliente, Gustavo Petro, en la instalación del nuevo Congreso, habló sobre el castigo que impartió en su contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al incluirlo en la lista Clinton.

Castigo que también se amplió a Verónica Alcocer; a uno de sus hijos, Nicolás, y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, el cual se traduce en implicaciones como un bloqueo total financiero.

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Petro habló frente a esa medida, al expresar que, pese a estar en la lista Clinton, puede volar donde quiera, señalando que los efectos son solo administrativos:

“Y me quieren extraditar y todo eso. No me van a extraditar hasta que Trump no diga: ‘Juzguen’, porque él es el que nombra a la fiscalía en Estados Unidos. ‘Juzguen a Petro’. Solo me tienen en unas medidas administrativas, yo puedo volar a donde quiera. Lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos, o que hagan, yo no hago negocios, senador, para mí eso es inocuo”.

Además, manifestó: “¿Sabe cómo me dice cuando lo llamo personalmente? Good man. Bueno, ya veremos qué pasa. Lo que quiere la comisión de acusaciones de la Cámara, eso es otra pelea”.