Agustín Laje destacó los primeros días de Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Ha sido realmente muy bueno”

El politólogo y analista argentino Agustín Laje se refirió en entrevista con SEMANA a los primeros días de Gobierno de Abelardo De La Espriella. Dijo que lo ha evaluado tanto desde afuera como en el interior del país y le parece que ha hecho una correcta gestión.

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“Hay una gran aceptación de este primer mes. Ha gestionado con decisión y firmeza el drama del terremoto, que fue su primera gran prueba. Ha hecho las cosas como tenían que ser estando en el terreno, ocupándose y desplegando a sus ministros en las zonas afectadas y esto la sociedad colombiana lo ha valorado positivamente”, aseguró Laje.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto que ha venido realizando el presidente con Estados Unidos para enfrentar los problemas del crimen organizado. “Lo que se viene para Colombia, junto con el apoyo decisivo de Marco Rubio y del Gobierno norteamericano en general, es una lucha sin miramientos contra las guerrillas y los grupos narcoterroristas que se incrementaron, paradójicamente, durante los procesos de supuesta paz total que en realidad fueron procesos de impunidad”, criticó Laje.

El politólogo afirmó que una de las apuestas más grandes es que De La Espriella pueda continuar dando respuesta a los problemas de seguridad y crimen organizado que ha venido atendiendo, mientras que, a la par, va solucionando los problemas económicos, de deuda externa y de déficit del país.

“Es muy difícil en menos de cien días dar una opinión sustancial, pero creo que este primer mes ha sido realmente muy bueno para el Gobierno de Abelardo y creo que lo seguirá siendo”, señaló.

Agustín Laje habló con SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Gustavo Petro, ¿“comediante”?

De otro lado, Laje se refirió al expresidente Gustavo Petro y al papel que ha jugado en la oposición. Dijo que solamente le causa gracia.

“Gustavo Petro se ha convertido en un meme de las redes sociales; por lo menos es así como lo vemos desde afuera de Colombia. Es un personaje divertido, yo lo sigo, me encanta su página de X, es una página de humor que cuando estoy aburrido o angustiado, lo que hago es ir a verlo”, afirmó Laje.

Concretamente, se refirió a los “poemas” que, según el analista, escribe el exmandatario en sus redes sociales y criticó que “trata de jugar a ser García Márquez”. “Son unos productos cómicos de altísimo nivel”, mencionó.

Asimismo, se refirió a los videos que ha publicado el expresidente, en los que lo saludan múltiples personas en otros países, pero considera que no se debe prestar demasiada atención a esos hechos, pues para él serían “comedia”.