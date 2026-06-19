Agustín Laje dice qué podría pasar si Iván Cepeda llega a la Presidencia: “Ahora la están escondiendo”

A dos días de que en Colombia se escoja en las urnas al próximo presidente de la república entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, los ánimos políticos están bastante caldeados.

Agustín Laje y su análisis de las elecciones presidenciales del 21 de junio: “Hay una diferencia que para mí es importante”

Mientras llega la hora cero para que se abran las urnas en Colombia, es decir, las 8:00 a. m. del próximo domingo 21 de junio, el reconocido politólogo argentino Agustín Laje habló en El Debate de SEMANA. El experto fue consultado sobre cómo sería una eventual presidencia de Cepeda.

“Creo que va a venir una asamblea constituyente, ahora la están escondiendo porque se están intentando ir hacia el centro. Están tratando de quitarle el temor al votante de centro de Colombia, especialmente a la gente de Fajardo y a los votantes de Oviedo. Están intentando poder rascar algún voto de por ahí; pero es simplemente eso: una mentira”, aseguró Laje.

Además, el politólogo afirmó que, si Cepeda llega a la Presidencia, continuaría con la agenda del hoy presidente Gustavo Petro.

“Está la sensación de que Gustavo Petro no pudo llevar adelante todas las reformas que él tenía en agenda, que fue bloqueado en muchas ocasiones por el poder legislativo. Con lo cual, qué haría Cepeda de ganar... bueno, continuaría con esa agenda. Al final de cuentas, fue puesto ahí por Gustavo Petro para continuar con el proyecto del petrismo, que es el proyecto del socialismo del siglo XXI en Colombia. Por lo cual, una asamblea constituyente, yo creo que va a ser algo que evidentemente van a llevar a la práctica", señaló en El Debate el politólogo.

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En materia internacional, si Cepeda gana, Laje no prevé nada bueno.

“Van a quedar aislados porque evidentemente no van a ser amigos de Estados Unidos. De hecho, ya ha habido tres mensajes contundentes de Trump sobre sus opiniones políticas sobre estas elecciones. No van a ser amigos de Argentina, como no lo han sido durante Gustavo Petro. No van a ser amigos de Perú y Chile. Ni siquiera creo que vayan a ser amigos de Venezuela, porque en ese país, tarde o temprano, también va a caer la dictadura de Delcy Rodríguez. No van a ser amigos de Cuba porque ahí también se van a caer”, aseveró Laje.

Sobre el único país que sería aliado de un eventual gobierno de Cepeda, Laje señaló en El Debate a México, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Van a quedar México y Colombia en una política internacional bastante enrarecida, porque los tiempos, como dijo el propio Lula da Silva, ya no son de izquierda, sino más bien son de derecha”, afirmó.