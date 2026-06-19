Agustín Laje y su análisis de las elecciones presidenciales del 21 de junio: “Hay una diferencia que para mí es importante”

El próximo domingo 21 de junio, los colombianos escogerán entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, al próximo presidente de la República.

Mientras llega el domingo, el reconocido politólogo argentino, Agustín Laje, hizo un análisis en El Debate de SEMANA de cara a la jornada electoral.

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Para el analista político, sin duda el haber ganado las elecciones en primera vuelta, le da a De la Espriella una ventaja importante contra Cepeda.

Sin embargo, Laje dijo que lo anterior no debe permitir que la campaña De la Espriella se confíe.

“Yo diría que el escenario a mí juicio no es de empate, es de una ligera ventaja para Abelardo de la Espriella que, sin embargo, uno cometería un gran error si se confiara, porque ocurre que cuando las masas se confían, se relajan y dicen, ‘bueno quizás hoy me conviene quedarme en mi casa mirando el partido del Mundial, mirando el fútbol’. A parte es una época para distraerse en todas partes. Y si muchos piensan así, entonces ahí sí se podría empezar a hablar quizás de un empate y una gran reconquista del votante por parte de Cepeda. Pero en principio, hay una diferencia que para mí es bastante importante”, señaló en El Debate el analista político.

Laje también aseguró que desde el petrismo están “desesperados” en medio de la búsqueda de votos para Cepeda.

“Han intentado cosas incluso peligrosas como ensayar una suerte de golpe de Estado hace algunos días nada más, cuando se barajó la posibilidad de suspender al presidente Petro para liberarle las manos y que él pudiera salir a hacer campaña política por su candidato títere que, al final, eso es lo que es Iván Cepeda”, agregó Laje.

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Así mismo, el analista político hizo énfasis en la presión que están ejerciendo grupos armados en algunas regiones del país contra los ciudadanos, tratando de condicionar la voluntad de estos a través del miedo y del terror.

“También he escuchado a algunos funcionarios del Gobierno Petro amenazar con un estallido social si gana la opción de Abelardo de la Espriella, cosa que me parece fruto de la desesperación política, más que de la astucia política. Y por otro lado, se sabe por las numerosas denuncias que se estarían comprando votos en distintas zonas, como por ejemplo en la Costa. Si eso es reaccionar a tiempo, yo creo que eso es una desesperación simplemente”, aseveró Laje en El Debate.