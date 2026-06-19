Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, publica mensaje de apoyo a Abelardo de la Espriella

Boris Johnson, quien fue primer ministro del Reino Unido desde 2019 hasta 2022, emitió un mensaje de apoyo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

Trump llama marxista a Iván Cepeda y vuelve a respaldar a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

“Estaba orgulloso de la cooperación entre el Reino Unido y Colombia cuando fui secretario de Exteriores y primer ministro, especialmente en materia de seguridad y medioambiente”, comenzó diciendo el político británico.

“Por eso me emociona mucho saber del progreso que está logrando mi compañero conservador ‘TIGRE’ ABELARDO en la campaña para las elecciones del domingo. ¡Ha llegado el momento de poner un TIGRE en el tanque!”, aseveró en su cuenta de X.

I was proud of UK-Colombia cooperation when I was Foreign Sec and PM - especially on security and the environment - and so am very excited to hear of the progress being made by my fellow Conservative TIGER ABELARDO in the campaign for Sunday’s election. It’s time to put a TIGER… — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 19, 2026

Johnson f​ue alcalde de Londres desde 2008 hasta 2016.

Boris Johnson tuvo una relación limitada, pero relevante, con Colombia durante su etapa como político británico.

Como ministro de Asuntos Exteriores (2016-2018) y, posteriormente, como primer ministro (2019-2022), apoyó el fortalecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas entre el Reino Unido y Colombia.

Tras la salida británica de la Unión Europea, su gobierno impulsó acuerdos para mantener las condiciones comerciales existentes con varios países latinoamericanos, incluida Colombia.

Además, el Reino Unido continuó cooperando con Colombia en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, medioambiente y apoyo a la implementación del proceso de paz.

El ex primer ministro Boris Johnson camina por Downing Street tras asistir al servicio conmemorativo nacional anual en el Cenotafio de Londres, Reino Unido, el 9 de noviembre de 2025. Foto: Wiktor Szymanowicz/Future Publis

En cuanto a su ideología política, Boris Johnson pertenece al Partido Conservador, una formación tradicionalmente ubicada en la centroderecha y la derecha del espectro político británico.

Defiende principios como la economía de mercado, la reducción de regulaciones para las empresas, el fortalecimiento de la soberanía nacional y una política fiscal generalmente favorable al sector privado.

Su liderazgo estuvo marcado por la ejecución del Brexit, una causa asociada al nacionalismo conservador y a una mayor autonomía política del Reino Unido.

Javier Milei da nuevo respaldo a Abelardo de la Espriella y revela conversación con el candidato

Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década, con frecuentes atentados de las guerrillas, masacres y extorsiones. En plena campaña fue asesinado el precandidato a la presidencial Miguel Uribe.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda Foto: SEMANA

Desde el inicio de su gobierno, Petro instaló diálogos de paz con las principales organizaciones armadas del país como parte de su política de paz total, de la cual Cepeda fue arquitecto.

Pero ninguno de esos procesos tuvo avances, mientras los grupos criminales se han fortalecido en varias regiones del país, según analistas.

Con este panorama, Colombia votará entre modelos económicos opuestos, bajo la amenaza de una crisis fiscal: continuar con la izquierda en el poder, que prioriza la inversión social y la transición energética, o girar hacia la extrema derecha, que impulsa el libre mercado, el extractivismo y la seguridad del país.