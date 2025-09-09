Escándalo mundial: este habría sido el millonario pago que recibió Boris Johnson para reunirse con Nicolás Maduro. ¿Para qué?

El prestigioso diario británico The Guardian soltó este martes una bomba noticiosa. Tras un riguroso análisis de cientos de documentos, que apodan como los Boris-Files, el medio reveló los suntuosos negocios de Boris Johnson.

En estos se demuestra cómo, por jugosas sumas de dinero, el ex primer ministro británico, se reunía con algunos de los hombres más cuestionados del mundo. Uno de ellos: Nicolás Maduro.

The Guardian narra la historia de un viaje en un jet privado que sobrevoló el mar Caribe. “Boris Johnson llamó a su antiguo adversario político, David Cameron, entonces ministro de Asuntos Exteriores, para notificarle una visita. Johnson se había tomado un día libre de sus vacaciones familiares en República Dominicana para una reunión inesperada con el presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, un hombre a quien Johnson, durante su mandato, había comparado con un “dictador de un régimen perverso”. El otro participante en la reunión era menos conocido: Maarten Petermann, gestor de fondos de cobertura”.

"Johnson se había tomado un día libre de sus vacaciones familiares en República Dominicana para una reunión inesperada con el presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro", sostiene The Guardian | Foto: Getty Images

El diario británico asegura que: “Al ser interrogado posteriormente sobre la reunión, Johnson declaró a funcionarios del gobierno británico: “No es cierto que me pagaran por ninguna reunión en Venezuela”. El ex primer ministro afirmó no tener ninguna relación contractual con el fondo de cobertura Merlyn Advisors".

La reunión duró apenas 40 minutos, pero por esos días, Johnson recibió una cifra altísima: £240,000 libras esterlinas. El periódico aclara que no tiene cómo corroborar que ese pago se diera por ver al dictador venezolano.

Lo que sí está probado es que el pago se dio el 15 de marzo de 2024, semanas después de ese viaje al Caribe.

Los datos, según cuenta el periódico, provienen de una filtración enorme de documentos de la oficina privada del ex primer ministro. Y específicamente tienen que ver con los contratos que él sí habría tenido con ese fondo que habría intercedido en la reunión con Maduro: Merlyn.

El diario cuenta que la cifra estándar que cobraba Johnson era siempre la misma que recibió en ocho citas, para un total de 1.6 millones de libras.

El ex primer ministro británico niega que recibiera esos pagos por su cita con Nicolás Maduro, pero tampoco ha podido explicar qué lo llevó a visitarlo en Caracas.

“Se negó a decir en qué carácter se reunió con Maduro o a caracterizar su relación con la empresa”, advierte el diario.

En poder de varios medios del mundo hay muchísimos más documentos. Se trata de una filtración que podría tener unos 1.800 archivos y que, seguramente, destaparán un escándalo enorme.

¿Por qué el ex primer ministro británico se reunía con estos controvertidos personajes? ¿Para qué eran esos millonarios pagos? Son preguntas que quedan en el aire.

El capítulo que más ha impactado en el Reino Unido tiene que ver con sus acercamientos a funcionarios saudíes que habrían pedido favores para el príncipe heredero del petroestado, Mohammed bin Salman. | Foto: AP

Nicolás Maduro es uno de los asistentes controvertidos en esas citas, pero no es el único. El capítulo que más impacta en el Reino Unido tiene que ver con sus acercamientos a funcionarios saudíes que habrían pedido favores para el príncipe heredero del petroestado, Mohammed bin Salman.

Hay otras revelaciones. “Mientras ocupaba el cargo, Johnson parece haber mantenido una reunión secreta con Peter Thiel, el multimillonario que fundó la controvertida firma estadounidense de datos Palantir, meses antes de que se le asignara un puesto en la gestión de datos del NHS”, sostiene el informe.